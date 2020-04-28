Скопинцев: «Есть мечта уехать в Испанию и Англию»

Защитник московского «Динамо» в эфире программы «Футбол России» рассказал о том, где мечтает выступать в будущем.

Ставлю ли цель уехать в будущем в сильный европейский чемпионат? Этот вопрос задают всем российским футболистам без разбора. Одно дело, если ты сыграл в Лиге чемпионов и проявил себя в сборной. Такие русские игроки есть. Тому же Головину уже надо было уезжать, потому что перерос чемпионат России. Вот он и уехал. А так все подряд говорят: «Я хочу в Европу!» Но Европа разная. Есть Финляндия и Польша, а есть Германия и Испания.

Слава богу, что у меня сейчас есть практика, нормально играю в «Динамо». В будущем мне бы хотелось уехать, Испания и Англия — это мечта. Но сейчас я реально отдаю себе отчёт в том, что для начала мне надо провести сильный сезон.