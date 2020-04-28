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Скопинцев: «Есть мечта уехать в Испанию и Англию»

сегодня, 02:22

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев в эфире программы «Футбол России» рассказал о том, где мечтает выступать в будущем.

Ставлю ли цель уехать в будущем в сильный европейский чемпионат? Этот вопрос задают всем российским футболистам без разбора. Одно дело, если ты сыграл в Лиге чемпионов и проявил себя в сборной. Такие русские игроки есть. Тому же Головину уже надо было уезжать, потому что перерос чемпионат России. Вот он и уехал. А так все подряд говорят: «Я хочу в Европу!» Но Европа разная. Есть Финляндия и Польша, а есть Германия и Испания.

Слава богу, что у меня сейчас есть практика, нормально играю в «Динамо». В будущем мне бы хотелось уехать, Испания и Англия — это мечта. Но сейчас я реально отдаю себе отчёт в том, что для начала мне надо провести сильный сезон.

Ранее голкипер «Зенита» Андрей Лунёв признался, что поставил перед собой цель перебраться в европейский топ-чемпионат.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 06:22
С чувством юмора Дима)
Faustello
Faustello
сегодня в 06:01, ред.
Переоцененная бестолочь, будет до последнего в России бюджетные денюжки сосаить, хотел бы уехать, уже давно бы уехал. В Ла Лиге или Англии Скопе играть только в Фифу на приставке.
DanjaG
DanjaG
сегодня в 05:59
Москва тоже Европа.
Faustello
Faustello ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 05:56
)))
112910415
112910415
сегодня в 05:05
вскоре после Дзюбы можно и попробовать ! )
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:55
Во вторых дивизионах вполне сможет поиграть.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 04:47
Есть Европа Албания и Македония.
shlomo
shlomo
сегодня в 03:48
Пусть мечта осуществится
13ROS13
13ROS13
сегодня в 02:45
Как бы в пердив не загреметь.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:30
Фантазер.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 02:26
Есть мечта, но нет возможности.
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