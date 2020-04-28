Де Лаурентис приобрел футболку Мертенса за 15 тыс. евро

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис приобрел футболку нападающего своей команды за 15 тыс. евро.

Форвард выставил на аукцион свою футболку, заработанные деньги должны пойти на благотворительность. Самую высокую ставку сделал Де Лаурентис.

Глава клуба прокомментировал сделку следующим образом:

Я счастлив, что смог выкупить эту футболку, которую Дрис носил во время матча «Наполи» — «Барселона».

Эта майка останется в музее «Наполи» и станет вкладом для тех, кто нуждается в тяжелое время.