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Де Лаурентис приобрел футболку Мертенса за 15 тыс. евро

сегодня, 11:41

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис приобрел футболку нападающего своей команды Дриса Мертенса за 15 тыс. евро.

Форвард выставил на аукцион свою футболку, заработанные деньги должны пойти на благотворительность. Самую высокую ставку сделал Де Лаурентис.

Глава клуба прокомментировал сделку следующим образом:

Я счастлив, что смог выкупить эту футболку, которую Дрис носил во время матча «Наполи» — «Барселона». 

Эта майка останется в музее «Наполи» и станет вкладом для тех, кто нуждается в тяжелое время.

Ранее ходили разговоры, что Мертенс может продолжить карьеру в «Ювентусе».  

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 11:55
потом с зп Мартенса вычли)))
так бы он бесплатно ее отдал )))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:55
Это для того что бы себя пропиарить.
Clavан
Clavан
сегодня в 11:52
Просто показуха какая-то.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:45
просто меняться теперь не хайп)))))))))
beefs
beefs
сегодня в 11:43
Я могу продать дешевле
Youngberg
Youngberg
сегодня в 11:43
Приобрёл, пусть радуется.
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