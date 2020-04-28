Федерации до 25 мая должны принять решение о завершении сезона

1588073255

сегодня, 14:27

УЕФА установил дедлайн для национальных чемпионатов для принятия решения о завершении соревнований, об этом сообщает источник.

Исполнительный комитет УЕФА издал руководство для всех 55 членов-ассоциаций, где говорится, что федерации должны сообщить о планах по возобновлению внутренних первенств, включая дату и формат турнира.