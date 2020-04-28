Федерации до 25 мая должны принять решение о завершении сезона

УЕФА установил дедлайн для национальных чемпионатов для принятия решения о завершении соревнований, об этом сообщает источник.
Исполнительный комитет УЕФА издал руководство для всех 55 членов-ассоциаций, где говорится, что федерации должны сообщить о планах по возобновлению внутренних первенств, включая дату и формат турнира.
Напомним, что недавно УЕФА настоятельно рекомендовал федерациям доиграть текущий сезон.
25 мая должен быть точный ответ, да или нет.
25 мая должен быть точный ответ, да или нет.
Зениту становиться чемпионом, Терек и спартак провожать в пердив, коней и паравозов оставлять за пределами ЛЧ.
Зениту становиться чемпионом, Терек и спартак провожать в пердив, коней и паравозов оставлять за пределами ЛЧ.