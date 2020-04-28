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Федерации до 25 мая должны принять решение о завершении сезона

сегодня, 14:27

УЕФА установил дедлайн для национальных чемпионатов для принятия решения о завершении соревнований, об этом сообщает источник.

Исполнительный комитет УЕФА издал руководство для всех 55 членов-ассоциаций, где говорится, что федерации должны сообщить о планах по возобновлению внутренних первенств, включая дату и формат турнира.

Напомним, что недавно УЕФА настоятельно рекомендовал федерациям доиграть текущий сезон.

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:26
Ждём 25 мая.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 18:16
Ну всё,приняли решение.соккер как всегда притормаживает)))).два сценария развития,либо доиграют,либо нет!)))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:10
Если честно, то уже надоело, устроили ромашку "будем, не будем играть".
25 мая должен быть точный ответ, да или нет.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:36
Нужно доигрывать чемпионат!
Зениту становиться чемпионом, Терек и спартак провожать в пердив, коней и паравозов оставлять за пределами ЛЧ.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:40
Ждём решений!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:39
пора принимать решения!! меньше пузырей!
Adepta
Adepta
сегодня в 14:27
Очень жесткий регламент.
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