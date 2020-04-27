УЕФА собирается провести Евро в тех же городах, что и планировалось

Пресс-служба УЕФА сообщила, что не собирается менять города проведения Евро-2020:

Проведение Евро-2020 предусмотрено в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с намерением сохранить то же расписание матчей в тех же городах. Однако на предварительном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА находится в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу, дальнейшие объявления будут сделаны по необходимости.