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УЕФА собирается провести Евро в тех же городах, что и планировалось

вчера, 16:56

Пресс-служба УЕФА сообщила, что не собирается менять города проведения Евро-2020:

Проведение Евро-2020 предусмотрено в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с намерением сохранить то же расписание матчей в тех же городах. Однако на предварительном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА находится в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу, дальнейшие объявления будут сделаны по необходимости.

Ранее стало известно, что Дания может столкнуться с трудностями в проведении матчей Евро в 2021 году. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:26
а какие причины есть для замены городов))) пусть играют))
ДСА
ДСА
вчера в 19:18
Скорее всего так и будет.
Valeleo
Valeleo
вчера в 17:31
Мудро.
beefs
beefs
вчера в 17:25
это приятная новость
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:11
Надеемся
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:05
Конечно, люди же готовились.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:56
Это еще не факт
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