Власти Франции не разрешат возобновить чемпионат раньше августа

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сегодня, 14:32

Источник сообщает, что власти Франции собираются запретить проведение матчей национального футбольного чемпионата до августа.

С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим карантина.

Во вторник с заявлением по этому вопросу должен выступить премьер-министр страны Эдуар Филипп. Есть высокая вероятность, что правительство не позволит возобновить футбольную деятельность в стране 11 мая.