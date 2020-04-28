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Власти Франции не разрешат возобновить чемпионат раньше августа

сегодня, 14:32

Источник сообщает, что власти Франции собираются запретить проведение матчей национального футбольного чемпионата до августа. 

С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим карантина.

Во вторник с заявлением по этому вопросу должен выступить премьер-министр страны Эдуар Филипп. Есть высокая вероятность, что правительство не позволит возобновить футбольную деятельность в стране 11 мая.

Ранее стало известно, что УЕФА установил дедлайн для национальных чемпионатов для принятия решения о завершении соренований.

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:23
Нидерланды, Мексика, Аргентина, Франция.. .....

Посмотрим как будет у нас.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:48
В августе уже поздно.
Adepta
Adepta
сегодня в 16:54
Долго.
Фридрих Гаус
Фридрих Гаус
сегодня в 16:12
Здоровье людей важнее всего.
drug01
drug01
сегодня в 15:38
Значит надо потерпеть! Прежде всего для всех это наше здоровье.....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:10
Не всегда власти компетентны.
DanjaG
DanjaG
сегодня в 14:56
Им виднее.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 14:41
Власти решают-это нормальное явление.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:34
Значит в августе и доиграют.
Clavан
Clavан
сегодня в 14:33
Возможно это мудро.
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