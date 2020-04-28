Власти Франции не разрешат возобновить чемпионат раньше августа

Источник сообщает, что власти Франции собираются запретить проведение матчей национального футбольного чемпионата до августа.
С 17 марта по 11 мая во Франции действует режим карантина.
Во вторник с заявлением по этому вопросу должен выступить премьер-министр страны Эдуар Филипп. Есть высокая вероятность, что правительство не позволит возобновить футбольную деятельность в стране 11 мая.
Ранее стало известно, что УЕФА установил дедлайн для национальных чемпионатов для принятия решения о завершении соренований.
Посмотрим как будет у нас.
Посмотрим как будет у нас.