Д. Баринов: «Для меня победа над „Байером“ в Лиге чемпионов — особенная»

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сегодня, 22:47

Полузащитник «Локомотива» поделился воспоминаниями о гостевой победе своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020 с леверкузенским «Байером» (2:1).

Без футбола плохо. Живём тренировками и воспоминаниями. Было много ярких матчей, но для меня победа в Германии в матче „Байер“ — »Локомотив" – особенная. И то, что удалось забить. А вы по какому матчу больше всего скучаете?

После победы над «Байером» «Локомотив» проиграл пять матчей подряд в ЛЧ и занял последнее место в группе D.

Недавно Баринов пожертвовал деньги двум подмосковным больницам.