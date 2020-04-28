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Д. Баринов: «Для меня победа над „Байером“ в Лиге чемпионов — особенная»

сегодня, 22:47
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился воспоминаниями о гостевой победе своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020 с леверкузенским «Байером» (2:1).

Без футбола плохо. Живём тренировками и воспоминаниями. Было много ярких матчей, но для меня победа в Германии в матче „Байер“ — »Локомотив" – особенная. И то, что удалось забить. А вы по какому матчу больше всего скучаете?

После победы над «Байером» «Локомотив» проиграл пять матчей подряд в ЛЧ и занял последнее место в группе D.

Недавно Баринов пожертвовал деньги двум подмосковным больницам.

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Все комментарии
Adepta
Adepta
сегодня в 23:17
Обычная игра, Байер что великий соперник?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:06
будут ещё и не хуже!! удачи!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:50
Хорошо сыграли
SSPZ
SSPZ
сегодня в 22:48
неудивительно, что особенная
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:48
Победа как победа, будут и еще!!!
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