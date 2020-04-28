Орлов: «Видимо, россиян от коронавируса оберегает прививка от туберкулёза»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возобновлении сезона в российской Премьер-Лиге, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Я убеждён, что мы возобновим сезон в июне, но наверняка будем играть без зрителей. Конечно, футболистам лучше не сближаться с толпой людей в аэропортах, за этим надо следить. У меня почему-то есть ощущение, что мы находимся на этом плато, о котором все говорят.

Всё-таки Россия находится в лучшем положении. Мы несём не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы. У нас есть какая-то прививка, о которой говорят все, — от туберкулёза. Видимо, она нас оберегает.