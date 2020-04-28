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Орлов: «Видимо, россиян от коронавируса оберегает прививка от туберкулёза»

сегодня, 22:21

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возобновлении сезона в российской Премьер-Лиге, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Я убеждён, что мы возобновим сезон в июне, но наверняка будем играть без зрителей. Конечно, футболистам лучше не сближаться с толпой людей в аэропортах, за этим надо следить. У меня почему-то есть ощущение, что мы находимся на этом плато, о котором все говорят.

Всё-таки Россия находится в лучшем положении. Мы несём не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы. У нас есть какая-то прививка, о которой говорят все, — от туберкулёза. Видимо, она нас оберегает.

Недавно Орлов заявил, что некоторые российские клубы не смогут остаться на плаву из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:43
Орлов и здесь специалист
Clavан
Clavан ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 23:22
Он Путина наслушался и поверил, как Евссев и Мостовой.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 23:15
Вот когда арбитры будут действительно неприкосновенны.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 23:05
совсем " кукушка " у глашатого баклана " поехала "....
Gorasul
Gorasul
сегодня в 22:56
Он статистику видел? Россия ежедневно растёт невиданными суточными темпами и просто врывается на второе место. Может у него что-то с головой...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 22:51
Что за херь он пронёс, еще недельку и мы в топ пять по заражённым странам войдём. У нас всё очень плохо насчёт короноворуса
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:45
Ох едрит твою мадрит, Гена проснулся и дело говорит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:34
Старик просто не в теме. Во-первых дело в нашей статистике. Когда человек поступает в больницу с пневмонией, у него короновирус уже не тестируется и ему ставят диагноз пнемония. И умирает от по статистике от пневмонии , а не от короны. Соответственно и статистика заболевших и умерших от короновируса занижена сильно, т.к. умершие от пневмонии и других болезней не считаются умершими от короны. Надо смотреть на статистику заболевших. В Китае население ровно в 10 раз больше РФ, а по числу заболевших мы уже Китай обогнали. Это значит заболеваемость на 1000 чел населения у нас как минимум в 10 раз выше, чем в Китае. Чему радоваться, тем более что все еще впереди?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:29
ну прям не знаю))) столько сказа и не слова про зенит))) теряет хватку)))
SSPZ
SSPZ
сегодня в 22:27
возможно и так, это только предположения
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