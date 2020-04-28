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Евсеев: «Я приятно впечатлён, как выглядит новый клубный автобус „Уфы“»

сегодня, 19:40

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал появление нового клубного автобуса.

Несколько раз слышал историю как Хиддинк перевёз сборную с сочинской дачи Сталина в современный отель. Сказав игрокам, почему он принял такое решение: если вы играете в сборной, то вы лучшие. А раз так, то относится к вам тоже надо как к лучшим.

Мелочей в футболе не бывает. И если спрашиваешь с игроков, то надо понимать, в каких условиях идёт подготовка. К тому же футболисты всегда сравнивают свои условия с теми, что есть у других.

У «Уфы» сегодня появился новый автобус. Известный бренд. Удлинённая современная модель. Очень стильный дизайн, который выбирали, проведя конкурс среди болельщиков.

Долгожданный автобус. В том числе и потому что он тоже будет рекламировать команду, притягивать новых зрителей на стадион. В общем, я приятно впечатлён, как он выглядит.

Главные тренеры в автобусе обычно сидят поодиночке, я не исключение. Впереди всегда места отданы руководящему составу: тренеры, администрация, медицинский штаб. А вот игроки садятся как им удобнее. Где-то сразу за руководством места заняты молодыми. В каких-то клубах, но это реже, молодёжь усаживается в хвосте. Это точно вопрос не тренерский.

Бывает, что автобус основной команды клуб использует только в ее нуждах. И когда сборы, выездные игры или отпуск, машина стоит припаркованной без дела. Считаю это ошибкой.

У «Уфы» есть футбольная школа. Почему бы не использовать автобус для детей, чтобы они поехали на соревнования с другим ощущением собственности важности и нужности клубу?

Уверен, это поможет ребятам поверить в себя. Повысит их мотивацию и желание расти, развиваться и в итоге попасть в первую команду. Первая команда или младший возраст, мы все равно рядом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несколько раз слышал историю как Хиддинк перевёз сборную с сочинской дачи Сталина в современный отель. Сказав игрокам, почему он принял такое решение: если вы играете в сборной, то вы лучшие. А раз так, то относится к вам тоже надо как к лучшим. Мелочей в футболе не бывает. И если спрашиваешь с игроков, то надо понимать, в каких условиях идёт подготовка. К тому же футболисты всегда сравнивают свои условия с теми, что есть у других. У «Уфы» сегодня появился новый автобус. Известный бренд. Удлинённая современная модель. Очень стильный дизайн, который выбирали, проведя конкурс среди болельщиков. Долгожданный автобус. В том числе и потому что он тоже будет рекламировать команду, притягивать новых зрителей на стадион. В общем, я приятно впечатлён как он выглядит. Главные тренеры в автобусе обычно сидят поодиночке, я не исключение. Впереди всегда места отданы руководящему составу: тренеры, администрация, медицинский штаб. А вот игроки садятся как им удобнее. Где-то сразу за руководством места заняты молодыми. В каких-то клубах, но это реже, молодёжь усаживается в хвосте. Это точно вопрос не тренерский. Бывает, что автобус основной команды клуб использует только в ее нуждах. И когда сборы, выездные игры или отпуск, машина стоит припаркованной без дела. Считаю это ошибкой. У «Уфы» есть футбольная школа. Почему бы не использовать автобус для детей, чтобы они поехали на соревнования с другим ощущением собственности важности и нужности клубу? Уверен, это поможет ребятам поверить в себя. Повысит их мотивацию и желание расти, развиваться и в итоге попасть в первую команду. Первая команда или младший возраст, мы все равно рядом. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #нашалигачемпионов #тинькоффпремьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)  

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 22:04
Икарус-гармошка шоле ?
Литейный 4
Литейный 4 ответ Comdiv (раскрыть)
сегодня в 21:52
Потому что у Евсеева тактика Автобус. Гыгыгы
drug01
drug01
сегодня в 20:55
Значит не все у нас плохо !!!!!!Поздравляем!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:01
не самая важная вещь в команде)) да и дача сталина далеко не сарай))) что то евсей перегибает)) но про детей верно)
Comdiv
Comdiv
сегодня в 19:52
Автобус каких много, почему ему столько внимания, как и Евсееву.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:46
Хорошая бибика , красивая!!!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 19:43
Неделя Евсеева в соккере...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:42
Хоть в чем-то парадовали
gk3f68rduhxr
gk3f68rduhxr
сегодня в 19:42
Хороший автобус. Главное комфорт.
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