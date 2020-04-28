Кучаев: «„Зенит“ — не чемпион. Он просто ближе всех к титулу»

Полузащитник московского ЦСКА поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Я всегда придерживаюсь мнения, что пока «Зенит» не стал чемпионом официально, то не стоит про него так говорить. Каким бы отрыв ни был, «Зенит» просто ближе всех к чемпионству. Вот и всё.