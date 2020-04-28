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Кучаев: «„Зенит“ — не чемпион. Он просто ближе всех к титулу»

сегодня, 20:28

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Я всегда придерживаюсь мнения, что пока «Зенит» не стал чемпионом официально, то не стоит про него так говорить. Каким бы отрыв ни был, «Зенит» просто ближе всех к чемпионству. Вот и всё.

Не нужно завершать чемпионат, так как ЦСКА находится в зоне еврокубков. Если бы мы так мыслили, то это уже была бы позиция проигравшего. Надо верить в себя и хотеть большего, а не довольствоваться пятой строчкой в турнирной таблице.

Недавно Кучаев рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса. 

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 22:14, ред.
Мы эти вопли из Питера уже давно слышим!)
А вот где будет Зенит когда сменится Путин?!))
P.S. Вы там держитесь! Скоро Грозовский откинется!)))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 21:48
Столько споров из-за розыгрыша второго места, желательно, чтобы на втором месте не было Москвы.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:25, ред.
Газзаев: Нельзя допустить, чтобы "Зенит" за 8 игр до конца признали чемпионом

Как это мы можем признать "Зенит" чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет".


Лепехин: «„Зенит“ не будет легитимным чемпионом, если сезон не доиграют»
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:17
Константин прав.
Пока не сыграли 30 туров.
Чемпиона не может быть.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 21:16
Кучаев не футболист, но близок к этому.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 21:11
Чего спорить, первые три команды и должны розыграть титул чемпиона, а остальные к спартаку в соперники.
oFANATo
oFANATo ответ ziborock (раскрыть)
сегодня в 21:10
Черданцев: «Как можно присвоить чемпионство в недоигранном турнире?»
Karabal
Karabal
сегодня в 21:10
Зенит просто поимел кобыл в последней игре с невероятной легкостью за пять минут. Ваш соперник в области Ференцвароша или Шкендии.
Литейный 4
Литейный 4 ответ ziborock (раскрыть)
сегодня в 21:08
Зенит доиграет, а Спартак БУДЕТ в Пердиве. Гыгыгы
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:07, ред.
Золотые слова Костя.

зенит не чемпион.

А всего лишь лидер чемпионата.

После 22-ух туров.

Сезон не завершен.
ziborock
ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 20:57
Не доиграем - будете!)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:56
Согласен с Костей, но по этой логике Зенит ближе к титулу при наихудшем раскладе ( доигровку не проводить).
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:51
Доиграем чемпионат будем. Зенит чемпион. Гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:38
Правильно парень мыслит - адекватно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:34
Время покажет...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:29
просто так и есть))
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