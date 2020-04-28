Кучаев: «„Зенит“ — не чемпион. Он просто ближе всех к титулу»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в РПЛ из-за пандемии коронавируса.
Я всегда придерживаюсь мнения, что пока «Зенит» не стал чемпионом официально, то не стоит про него так говорить. Каким бы отрыв ни был, «Зенит» просто ближе всех к чемпионству. Вот и всё.
Не нужно завершать чемпионат, так как ЦСКА находится в зоне еврокубков. Если бы мы так мыслили, то это уже была бы позиция проигравшего. Надо верить в себя и хотеть большего, а не довольствоваться пятой строчкой в турнирной таблице.
Недавно Кучаев рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса.
А вот где будет Зенит когда сменится Путин?!))
P.S. Вы там держитесь! Скоро Грозовский откинется!)))
А вот где будет Зенит когда сменится Путин?!))
P.S. Вы там держитесь! Скоро Грозовский откинется!)))
Как это мы можем признать "Зенит" чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет".
Лепехин: «„Зенит“ не будет легитимным чемпионом, если сезон не доиграют»
Как это мы можем признать "Зенит" чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет".
Лепехин: «„Зенит“ не будет легитимным чемпионом, если сезон не доиграют»
Пока не сыграли 30 туров.
Чемпиона не может быть.
Пока не сыграли 30 туров.
Чемпиона не может быть.
зенит не чемпион.
А всего лишь лидер чемпионата.
После 22-ух туров.
Сезон не завершен.
зенит не чемпион.
А всего лишь лидер чемпионата.
После 22-ух туров.
Сезон не завершен.