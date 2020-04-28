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Кучаев: «В ЦСКА всё нормально, Ганчаренко никуда не уходит»

сегодня, 20:52

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал слухи о том, что главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко может покинуть клуб в конце сезона.

Я даже не видел. Уже привык, что иногда у нас такое пишут, чтобы подогреть ажиотаж, который и так разгорелся вокруг наших результатов, когда выступают с инициативой «гнать нужно нашего тренера». СМИ начинают это подогревать нелепыми слухами. Если бы такое произошло, думаю, Виктор Михайлович нам бы первым сказал. Все у нас нормально, никто никуда не уходит. Думаю, каждый в команде и так понимает, что СМИ всегда верить не надо.

Списываемся ли с Ганчаренко? Он сам пишет иногда. Спрашивает, как у кого дела, и скидывает план тренировок. Поддерживаем связь с самого начала карантина. Свои тренировки снимаем на видео и высылаем Паулино Гранеро.

Также Кучаев поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 22:00
Без футбола сейчас говорить можно что угодно!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:48
Интересно
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 21:38
Теперь у коней хозяева банковская госструктура. Как скажут, так и будет. Гыгыгы
VIPded
VIPded
сегодня в 21:33
В любом случае Успехов ЦСКА!!!
cadmiy
cadmiy
сегодня в 21:20
Палыч тоже никуда не уходил.
Faustello
Faustello
сегодня в 21:18
Все нормально, овса задают, копыта чистят)))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:16
Ген. Дир.ЦСКА Бабаев уже сказал, что это все слухи. И Ганчаренко никуда не уходит.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:13
Да никто из здравомыслящих людей этим слухам и не поверил.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 21:09
Не вижу пока причин для увольнения Ганчара.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 21:05
цска дошел до такой стадии, что кого ни дай, как в спартаке. Команды прошлого постепенно исчезают.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:02
пусть работает))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:58
Человек картошку на родину уехал сажать, а они шум подняли. Все нормально, после майских вернётся.
112910415
112910415
сегодня в 20:56
некуда уходить ?
SSPZ
SSPZ
сегодня в 20:52
Ну и ладненько, если нормально
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