Кучаев: «В ЦСКА всё нормально, Ганчаренко никуда не уходит»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал слухи о том, что главный тренер «армейцев» может покинуть клуб в конце сезона.

Я даже не видел. Уже привык, что иногда у нас такое пишут, чтобы подогреть ажиотаж, который и так разгорелся вокруг наших результатов, когда выступают с инициативой «гнать нужно нашего тренера». СМИ начинают это подогревать нелепыми слухами. Если бы такое произошло, думаю, Виктор Михайлович нам бы первым сказал. Все у нас нормально, никто никуда не уходит. Думаю, каждый в команде и так понимает, что СМИ всегда верить не надо.