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Гендиректор «Химок» поддержал идею о досрочном завершении первенства ФНЛ

сегодня, 22:01

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал предложение о досрочном завершении первенства ФНЛ.

Решение досрочно закончить чемпионат в этой ситуации выглядит рациональным вариантом. Все мы приложили очень много усилий в этом сезоне, хорошо поработали на зимних сборах, «Химки» вообще шагнули в полуфинал Кубка страны. Понятно, что такой успешный сезон хочется довести до конца. Однако ФНЛ сложнее Премьер-лиги в некоторых аспектах — больше матчей до конца чемпионата, шире география и дольше перелёты. 

В такие сжатые сроки доиграть чемпионат практически невозможно: на футболистов упадёт большая нагрузка, после которой велик риск травмироваться. К тому же — для некоторых клубов лиги это будет сильный удар по бюджету, кто-то даже окажется на грани экономического краха. Также летом у многих футболистов заканчиваются контракты, поэтому многие будут вынуждены доигрывать чемпионат не в оптимальном составе.

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
сегодня в 22:23
А надо бы чемпиона розыграть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:11
как правительство скажет)) вы же почти бюджетники)) от куда у вас своё мнение))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 22:09
ФНЛ можно и досрочно.
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