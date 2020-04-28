Гендиректор «Химок» поддержал идею о досрочном завершении первенства ФНЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал предложение о досрочном завершении первенства ФНЛ .

Решение досрочно закончить чемпионат в этой ситуации выглядит рациональным вариантом. Все мы приложили очень много усилий в этом сезоне, хорошо поработали на зимних сборах, «Химки» вообще шагнули в полуфинал Кубка страны. Понятно, что такой успешный сезон хочется довести до конца. Однако ФНЛ сложнее Премьер-лиги в некоторых аспектах — больше матчей до конца чемпионата, шире география и дольше перелёты.

В такие сжатые сроки доиграть чемпионат практически невозможно: на футболистов упадёт большая нагрузка, после которой велик риск травмироваться. К тому же — для некоторых клубов лиги это будет сильный удар по бюджету, кто-то даже окажется на грани экономического краха. Также летом у многих футболистов заканчиваются контракты, поэтому многие будут вынуждены доигрывать чемпионат не в оптимальном составе.