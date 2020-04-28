Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу каждый день, его хотят видеть в „Челси“»

Футбольный агент Винченцо Морабито сообщил, что главный тренер «Челси» лично заинтересован в приобретении нападающего «Наполи» .

Мертенс изначально сказал, что хочет остаться в «Наполи», но затем его агент начал предлагать ему различные клубы. Это значит, что что-то изменилось между игроком и клубом.



Я знаю это, потому что работал над проблемой Оливье Жиру, когда он должен был покинуть «Челси» в январе, а на его место хотели взять Мертенса.



«Челси» продлил контракт с Жиру в качестве меры предосторожности, но они очень заинтересованы в Мертенсе, и Лэмпард звонит ему почти каждый день. Могу представить переход Дриса в «Челси».