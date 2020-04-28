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Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу каждый день, его хотят видеть в „Челси“»

сегодня, 18:25

Футбольный агент Винченцо Морабито сообщил, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард лично заинтересован в приобретении нападающего «Наполи» Дриса Мертенса.

Мертенс изначально сказал, что хочет остаться в «Наполи», но затем его агент начал предлагать ему различные клубы. Это значит, что что-то изменилось между игроком и клубом.

Я знаю это, потому что работал над проблемой Оливье Жиру, когда он должен был покинуть «Челси» в январе, а на его место хотели взять Мертенса.

«Челси» продлил контракт с Жиру в качестве меры предосторожности, но они очень заинтересованы в Мертенсе, и Лэмпард звонит ему почти каждый день. Могу представить переход Дриса в «Челси».

Отметим, что помимо «Челси», на игрока претендуют практически все топ-клубы Европы, в том числе «Ливерпуль».

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:44
что 31ам что агентам верить нельзя)))))))
Erlov
Erlov
сегодня в 18:25
Пусть звонит чаще.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:25
Хочется надеяться на лучшее...
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