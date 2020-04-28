Капитан «Лацио»: «Правила, установленные властями Италии, не имеют смысла»

Защитник и капитан «Лацио» подверг критике правила, установленные правительством Италии для предотвращения распространения коронавируса.

Я игрок, поэтому не хочу возбуждать споры, но здесь есть что-то, что не имеет смысла. Почему нам разрешают бегать в общественном парке, но не на тренировочной площадке, где мы будем взаперти и регулярно проходить проверку? Это кажется неправильным, потому что я абсолютно уверен, что мы сможем поддерживать меры дистанцирования лучше на тренировочной базе.

Если правительство заявляет, что мы не можем идти на тренировочные площадки, тогда нам придется с этим справляться, но мы были ошеломлены последним решением, и я говорю это от имени всех футболистов.

Я не вижу, в чем заключается проблема, и правительство должно предоставить нам объяснение, потому что это не имеет смысла.

Очевидно, что мы должны возобновить работу, соблюдая правила, и я понимаю, что есть много людей, которых не заботит футбол, но это важная отрасль, и у нас заканчивается время, чтобы завершить сезон. Именно поэтому так важно как можно скорее вернуться к тренировкам.