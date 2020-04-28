ГлавнаяНовости

Капитан «Лацио»: «Правила, установленные властями Италии, не имеют смысла»

сегодня, 17:04

Защитник и капитан «Лацио» Франческо Ачерби подверг критике правила, установленные правительством Италии для предотвращения распространения коронавируса.

Я игрок, поэтому не хочу возбуждать споры, но здесь есть что-то, что не имеет смысла. Почему нам разрешают бегать в общественном парке, но не на тренировочной площадке, где мы будем взаперти и регулярно проходить проверку? Это кажется неправильным, потому что я абсолютно уверен, что мы сможем поддерживать меры дистанцирования лучше на тренировочной базе.

Если правительство заявляет, что мы не можем идти на тренировочные площадки, тогда нам придется с этим справляться, но мы были ошеломлены последним решением, и я говорю это от имени всех футболистов.

Я не вижу, в чем заключается проблема, и правительство должно предоставить нам объяснение, потому что это не имеет смысла.

Очевидно, что мы должны возобновить работу, соблюдая правила, и я понимаю, что есть много людей, которых не заботит футбол, но это важная отрасль, и у нас заканчивается время, чтобы завершить сезон. Именно поэтому так важно как можно скорее вернуться к тренировкам.

«Лацио» стал одним из немногих клубов, кто установил медицинские протоколы

Все новости
Агент: «Лэмпард звонит Мертенсу каждый день, его хотят видеть в „Челси“»
Сегодня, 18:25 Комментарии3
Де Брюйне намерен побить рекорд Анри по ассистам
Сегодня, 16:48 Комментарии7
Чеферин: «Я не боюсь за будущее футбола»
Сегодня, 15:29 Комментарии8
Де Бур: «Де Лигт будет одним из лучших защитников этой эпохи»
Сегодня, 15:26 Комментарии19
Маркизио рассказал, как отчитал Погба за уход из «Ювентуса»
Сегодня, 14:36 Комментарии2
Джо Гомес: «Ван Дейк – приземленный человек, мы очень хорошо ладим»
Сегодня, 14:01 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
сегодня в 19:00
Волонтерством пусть футболисты и олигархи занимаются, у них деньги не кончаются.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
сегодня в 18:57
Значит он брат Пушилина, тот тоже нам в банановой республике за работу не платит. Аха-ха)
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Иоанн Рюрикович (раскрыть)
сегодня в 18:48, ред.
Почему не занимаешься волонтерством? Гном дал указ - бесплатно работать, аха-ха.

https://m.soccer.ru/news/1179449/kapello-fabio-barselona
112910415
112910415
сегодня в 18:26
надо договариваться
bacek15
bacek15
сегодня в 18:04
Везде есть недовольные действиями властей. Конечно хотелось бы заранее знать что да как.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:47
А ведь правду говорит человек.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 17:38
Согласен, власти грязные животные. Придумали псевдовирус и задалбывают население.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:06
Да уж. Неудобно это
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:05
Везде сплошное враньё
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100