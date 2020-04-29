Мбаппе: «Лучший гол, который я видел? Удар Роналду через себя с „Юве“»

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сегодня, 07:50

Нападающий «Пари Сен-Жермен» назвал лучший гол, который он когда-либо видел.

, выступавший за «Реал», в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/18 поразил ворота своего будущего клуба («Ювентуса») ударом в падении через себя.

Гол Роналду в ворота Джиджи [Буффона]. Я имел возможность поиграть с Джиджи, и он рассказывал мне о том моменте и чувствах, которые он испытал во время этого легендарного гола. Так что я выберу его.

Мбаппе также рассказал о любимом голе в своей карьере.