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Мбаппе: «Лучший гол, который я видел? Удар Роналду через себя с „Юве“»

сегодня, 07:50

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе назвал лучший гол, который он когда-либо видел. 

Криштиану Роналду, выступавший за «Реал», в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/18 поразил ворота своего будущего клуба («Ювентуса») ударом в падении через себя.

Гол Роналду в ворота Джиджи [Буффона].

Я имел возможность поиграть с Джиджи, и он рассказывал мне о том моменте и чувствах, которые он испытал во время этого легендарного гола. Так что я выберу его.

Мбаппе также рассказал о любимом голе в своей карьере.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:53
Значит ты слепой!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:30
хороший выбор))
ДСА
ДСА
сегодня в 07:53
Ждём ответной похвалы от Роналду.
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