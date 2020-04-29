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Президент «Лиона»: «Можно доиграть сезон в формате плей-офф»

сегодня, 02:13

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола после новости о досрочном завершении футбольного сезона во Франции предложил доиграть оставшиеся туры Лиги 1 в формате плей-офф.

Моё мнение не обязано совпадать с мнением моих коллег, особенно со второго и третьего места в таблице.

Я понял, что план, который мы придумали в Лиге и который заключался в том, чтобы возобновить тренировки 11 мая и начать играть, ориентировочно, 15 июня, чтобы закончить 3 августа, оказался невозможен. Этот сценарий был отвергнут премьер-министром. Теперь все считают, что сезон закончен. Жаль, если это действительно так.

Я внимательно прочёл заявление УЕФА, который хотел, чтобы мы доиграли до конца, хотя, возможно, нам пришлось бы играть в сокращённом формате.

Полагаю, что существует альтернативный вариант: закончить чемпионат серией плей-офф для верхней и нижней частей таблицы. Возможно, матчи пройдут в июле или августе без болельщиков. Нет смысла торопиться. Что-то мне подсказывает, что в предложенных правилах, возможно, ещё есть место для завершения чемпионата.

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Adepta
Adepta
сегодня в 02:14
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