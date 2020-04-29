Савиола: «Лаутаро будет нелегко играть с Месси и другими звёздами»

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины поделился мнением о возможном переходе своего соотечественника, форварда «Интера» в каталонский клуб.

По правде говоря, я считаю, что такой игрок [как Мартинес] мог бы пригодиться «Барселоне».

Мы знаем, что значит играть бок о бок с Суаресом, Месси и другими выдающимися футболистами. Хочу сказать, что это непросто.

Дибала ранее признавался, что ему было сложно играть с Месси, и я поддержал его. Чтобы играть в его темпе, требуется серьёзнейшая концентрация. Это только кажется лёгким [играть с Месси], но это не так.