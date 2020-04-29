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Радосавлевич: «Знаю, что Николич – хороший специалист»

сегодня, 04:47

Экс-игрок «Шинника», «Томи» и сборной Словении Александар Радосавлевич поделился мнением о бывшем наставнике «Партизана» Марко Николиче, которого СМИ сватают в «Локомотив». 

Мы с ним не знакомы, но я знаю, что Николич — хороший специалист. Он работал в командах, где от него ждали только первых мест. Марко очень устойчив к стрессовым ситуациям. При этом он всегда хочет учиться и развиваться.

Радосавлевич также высказался о скандальном увольнении Николича из словенской «Олимпии» из-за обвинений в расизме. Команда Николича билась за чемпионство, но в одном из матчей проигрывала аутсайдеру. На 90-й минуте футболист «Олимпии» Блессинг Элеке сравнял счёт. Но 40-летний специалист обозвал игрока за то, что тот слишком долго праздновал взятие ворот. По итогу этого эпизода Николич получил длительную дисквалификацию, а затем был уволен из словенского клуба.

Конечно, я помню историю с его увольнением, смотрел тот матч. Это была его маленькая ошибка, которую он допустил на эмоциях. Уверен, это единичный случай, и он не позволяет себе таких высказываний в адрес своих игроков в повседневной жизни.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Посмотрим какой он специалист с подмоченной репутацией
SSPZ
SSPZ
сегодня в 06:08
Посмотрим, какой он специалист......
112910415
112910415
сегодня в 05:43
очень хороший ?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:17
Кулик кулика хвалит
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