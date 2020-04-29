Радосавлевич: «Знаю, что Николич – хороший специалист»

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сегодня, 04:47

Экс-игрок «Шинника», «Томи» и сборной Словении поделился мнением о бывшем наставнике «Партизана» , которого СМИ сватают в «Локомотив».

Мы с ним не знакомы, но я знаю, что Николич — хороший специалист. Он работал в командах, где от него ждали только первых мест. Марко очень устойчив к стрессовым ситуациям. При этом он всегда хочет учиться и развиваться.

Радосавлевич также высказался о скандальном увольнении Николича из словенской «Олимпии» из-за обвинений в расизме. Команда Николича билась за чемпионство, но в одном из матчей проигрывала аутсайдеру. На 90-й минуте футболист «Олимпии» Блессинг Элеке сравнял счёт. Но 40-летний специалист обозвал игрока за то, что тот слишком долго праздновал взятие ворот. По итогу этого эпизода Николич получил длительную дисквалификацию, а затем был уволен из словенского клуба.