«Челси» готов провернуть громкий трансфер защитника «Баварии»

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сегодня, 11:26

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании защитника «Баварии» .

«Синие» намерены укрепить позицию левого защитника, ведь бразилец Эмерсон хочет вернуться в итальянский чемпионат, а испанец не вписывается в концепцию игры главного тренера «Челси» . Наставник лондонского клуба все чаще использует на левом фланге универсального и хочет иметь в своем составе еще одного универсального игрока.

Главным кандидатом на левый фланг обороны «пенсионеров» рассматривался из «Порту», однако сам футболист сделал выбор в пользу ПСЖ . Теперь же «Челси» переключился на защитника «Баварии» Давида Алабу. Универсальность австрийца очень импонирует Лэмпарду, ведь Алаба может сыграть не только на позиции левого защитника. 27-летний футболист выходил на поле в качестве вингера и центрального защитника, и это может добавить больше тактических вариантов для «синих».

Испанский журналист Гильем Балаге утверждает, что «Челси» всерьез рассматривает трансфер австрийца после неудачи с Теллесом.