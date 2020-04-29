«Челси» готов провернуть громкий трансфер защитника «Баварии»

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании защитника «Баварии» Давида Алабы.
«Синие» намерены укрепить позицию левого защитника, ведь бразилец Эмерсон хочет вернуться в итальянский чемпионат, а испанец Маркос Алонсо не вписывается в концепцию игры главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда. Наставник лондонского клуба все чаще использует на левом фланге универсального Сезара Аспиликуэту и хочет иметь в своем составе еще одного универсального игрока.
Главным кандидатом на левый фланг обороны «пенсионеров» рассматривался Алекс Теллес из «Порту», однако сам футболист сделал выбор в пользу ПСЖ. Теперь же «Челси» переключился на защитника «Баварии» Давида Алабу. Универсальность австрийца очень импонирует Лэмпарду, ведь Алаба может сыграть не только на позиции левого защитника. 27-летний футболист выходил на поле в качестве вингера и центрального защитника, и это может добавить больше тактических вариантов для «синих».
Испанский журналист Гильем Балаге утверждает, что «Челси» всерьез рассматривает трансфер австрийца после неудачи с Теллесом.
Есть еще один игрок, которого хотели бы подписать «Челси» - это Алаба.
В нем заинтересованы и другие клубы, но «Челси» также хочет видеть его в своем составе. Я думаю, что его универсальность действительно сработает в пользу Фрэнка Лэмпарда.
Он может играть, как вы знаете, в полузащите, в центре обороны, конечно, это то, чем он хорошо известен. Но Пеп Гвардиола сделал его гораздо больше, чем просто защитником.
Будет интересно увидеть его в Премьер-Лиге.