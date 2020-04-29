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Романцев назвал имя лучшего тренера РПЛ

сегодня, 10:21

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал имя лучшего тренера РПЛ на данный момент. 

Были ли в моей карьере случаи, когда я вытягивал команду, несмотря на плохие кадровые возможности? Нет. В моей — нет. А вот Юра Сёмин, бывало, становился чемпионом, заслуженно поднимая на самый верх команду, которой по составу до золотых медалей, казалось бы, тянуться и тянуться.

Сёмин лучший на данный момент? Без сомнений.

В чем его секрет? Это вы у него спросите. Знаю одно: столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер.

Ранее Романцев поделился мнением о чемпионских амбициях «Зенита» в этом сезоне.

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oFANATo
oFANATo ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 12:35
Согласен, верное замечание.
Legend 6
Legend 6 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 12:22
За весь клуб думаю не нужно говорить, а вот у некоторых амбициозных руководителей в планы не входит считаться с мнением авторитетного тренера.
Legend 6
Legend 6 ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 12:21
Без газпромовского газа, Зенит бы пердивом заправлял свой клубный автобус. И ипотеку за стадион платили 300 лет, а не за рубль забирали. Кстати, стадион то достроили? Или смета поменялась?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:47
А в Локо не ценят Палыча.
alexgurzan
alexgurzan ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 11:36
.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:19
Киллер - "тюльпан" Джимми Тедеско !!! - лучший ! ( сейчас ) )))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:04, ред.
Олег Иванович в самую десяточку.....
112910415
112910415
сегодня в 11:03
Сёмин и Карпин. Как-то так.
Литейный 4
Литейный 4 ответ Karabal (раскрыть)
сегодня в 11:02
Тедеска настырный. Свиньи не хотят, а он уверенно их ведёт в Пердив. Гыгыгы
Karabal
Karabal
сегодня в 10:55
Странно, почему не тэдэска?
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 10:38
Полностью согласен.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:30
прав как никогда прав!!
Zimmer
Zimmer
сегодня в 10:27
Да, это действительно так. При Сёмине "Локомотив" выглядит прилично.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 10:27
Сёмин топ, но годы берут своё.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:25
Иваныч прав 100%
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