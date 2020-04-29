Романцев назвал имя лучшего тренера РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» назвал имя лучшего тренера РПЛ на данный момент.

Были ли в моей карьере случаи, когда я вытягивал команду, несмотря на плохие кадровые возможности? Нет. В моей — нет. А вот Юра Сёмин, бывало, становился чемпионом, заслуженно поднимая на самый верх команду, которой по составу до золотых медалей, казалось бы, тянуться и тянуться.

Сёмин лучший на данный момент? Без сомнений.

В чем его секрет? Это вы у него спросите. Знаю одно: столько лет держать команду на стабильно высоком уровне может только выдающийся тренер.