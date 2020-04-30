Фабрегас: «Моя прабабушка излечилась от коронавируса. Ей 95»

Полузащитник «Монако» сообщил в инстаграме о том, что его прабабушка вылечилась от коронавируса.

Моей прабабушке 95 лет, и она преодолела коронавирус. Вчера стало известно, что её тесты дали отрицательный результат.

Моя прабабушка – супергерой, но всё это было бы невозможным без медсестёр и врачей, которые оказывают помощь всем этим людям.

Хочу выразить всю свою признательность каждому из них за круглосуточный труд. Огромное спасибо!