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Фабрегас: «Моя прабабушка излечилась от коронавируса. Ей 95»

сегодня, 03:07

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас сообщил в инстаграме о том, что его прабабушка вылечилась от коронавируса.

Моей прабабушке 95 лет, и она преодолела коронавирус. Вчера стало известно, что её тесты дали отрицательный результат.

Моя прабабушка – супергерой, но всё это было бы невозможным без медсестёр и врачей, которые оказывают помощь всем этим людям.

Хочу выразить всю свою признательность каждому из них за круглосуточный труд. Огромное спасибо!

Ранее Фабрегас выразил готовность пойти на 30-процентное сокращение зарплаты, чтобы «Монако» мог выплатить компенсацию уволенным в период пандемии коронавируса сотрудникам клуба.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo
сегодня в 03:21
Сначала говорили, что умирают от ковида обычно старики, но вот Фатих Терим вылечился, теперь бабуля Сеска. Реально чувство, что сми держат людей за 56ов.
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Comdiv
сегодня в 03:13
Бабушке очень повезло.
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