Ерохин: «Земфиру сложновато играть на гитаре, но я попробовал»

Полузащитник «Зенита» рассказал о своем досуге во время самоизоляции.

Смотрим с женой рецепты, готовим вместе то, на что раньше вряд ли нашли бы время. До карантина даже не знал, что могу это делать. Казалось, что готовить – это вообще не мое. Случайно наткнулся на рецепт вегетарианского бананового пирога. С первого раза получилось не как на картинке, но вкусно. Особенно сын заценил – я в пирог немного какао добавил, Федя ел и говорил, что похоже на шоколад. Готовим сами, пользуемся только доставкой продуктов. Кажется, это безопаснее. Первую неделю я еще в средствах защиты – маске и перчатках – ездил за продуктами, потом перешли на доставку.

На что трачу свое свободное время дома? Почти все время занимает Федор. Ему в этом году будет три – он уже неплохо разговаривает, часто о чем-то спрашивает. Либо вместе играем и читаем, либо по очереди. Вероника проходит курс по антикризисному управлению. Когда она занимается, я с Федькой сижу, когда я тренируюсь, Ника с ним. Хотя на днях сын вышел со мной в прямой эфир во время тренировки – мне потом в чат писали, что он звездой был, все упражнения повторял.

Какие новые песни выучил для игры на гитаре? Не могу сказать, что учу новые песни, но у меня в телефоне есть приложение, где все аккорды собраны. Сохраняю композиции, которые мне нравятся. Могу уйти в соседнюю комнату, минут 15 поиграть в тишине. Мне зашла последняя песня Земфиры «Крым». Вообще Земфиру сложновато играть, но я попробовал.