Журналист Егоров: «„Тамбов“ могут перевести в Нижний Новгород»

Известный российский журналист Сергей Егоров сообщил, что «Тамбов» может сменить прописку.
По моей информации, в Нижнем Новгороде есть идея перевести «Тамбов» в Нижний Новгород – нижегородцы хотели бы получить команду РПЛ, поскольку выйти в элите пока не получается. Пока этот вариант лишь предмет неофициальных кулуарных переговоров – до завершения процесса пока очень далеко, это лишь идея.
Что-то подобное было сделано в случае с переводом питерского «Динамо» в Сочи, но при этом команды в Петербурге не осталось.
Что касается нынешней ситуации, то было бы логичным шагом, в случае, разумеется, если идея получит поддержку, оставить в Тамбове клуб ФНЛ (место у Нижнего Новгорода есть).
Логика решения – в Тамбове нет стадиона, который может получить категорию, необходимую для матчей РПЛ, в Нижнем есть арена, на которой играли матчи ЧМ-2018. У «Тамбова» есть определенные проблемы с бюджетом, в НН финансирование могут обеспечить. А в «Тамбове» денег на ФНЛ может хватить, и на стадионе можно играть со зрителями.
А почему бы Тамбов не передать в Ньюкасл ?
Там то денег побольше !
А почему бы Тамбов не передать в Ньюкасл ?
Там то денег побольше !