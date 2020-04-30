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Журналист Егоров: «„Тамбов“ могут перевести в Нижний Новгород»

сегодня, 12:41

Известный российский журналист Сергей Егоров сообщил, что «Тамбов» может сменить прописку.

По моей информации, в Нижнем Новгороде есть идея перевести «Тамбов» в Нижний Новгород – нижегородцы хотели бы получить команду РПЛ, поскольку выйти в элите пока не получается. Пока этот вариант лишь предмет неофициальных кулуарных переговоров – до завершения процесса пока очень далеко, это лишь идея. 

Что-то подобное было сделано в случае с переводом питерского «Динамо» в Сочи, но при этом команды в Петербурге не осталось.

Что касается нынешней ситуации, то было бы логичным шагом, в случае, разумеется, если идея получит поддержку, оставить в Тамбове клуб ФНЛ (место у Нижнего Новгорода есть).

Логика решения – в Тамбове нет стадиона, который может получить категорию, необходимую для матчей РПЛ, в Нижнем есть арена, на которой играли матчи ЧМ-2018. У «Тамбова» есть определенные проблемы с бюджетом, в НН финансирование могут обеспечить. А в «Тамбове» денег на ФНЛ может хватить, и на стадионе можно играть со зрителями.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 13:14
Всё это из области неспортивных движений и достижений... Уже плохо пахнет...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:05
Дурдом в стиле Российского футбола.
А почему бы Тамбов не передать в Ньюкасл ?
Там то денег побольше !
BDA8181
BDA8181
сегодня в 13:02
А что у Нижнего своих сил нет что ли выполЗти в РПЛ?! Когда то играли ))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:48
Тамбов и сам может без рпл остаться)
jmg9nvf2hwrx
jmg9nvf2hwrx
сегодня в 12:41
У нас все что угодно могут.
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