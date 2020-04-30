Журналист Егоров: «„Тамбов“ могут перевести в Нижний Новгород»

Известный российский журналист Сергей Егоров сообщил, что «Тамбов» может сменить прописку.

По моей информации, в Нижнем Новгороде есть идея перевести «Тамбов» в Нижний Новгород – нижегородцы хотели бы получить команду РПЛ , поскольку выйти в элите пока не получается. Пока этот вариант лишь предмет неофициальных кулуарных переговоров – до завершения процесса пока очень далеко, это лишь идея.

Что-то подобное было сделано в случае с переводом питерского «Динамо» в Сочи, но при этом команды в Петербурге не осталось.

Что касается нынешней ситуации, то было бы логичным шагом, в случае, разумеется, если идея получит поддержку, оставить в Тамбове клуб ФНЛ (место у Нижнего Новгорода есть).