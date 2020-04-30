Уткин: «Почему вообще надо возобновлять сезон? Потому, что это деньги»

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о досрочном завершении некоторых европейских чемпионатов из-за коронавируса.

В отказе некоторых стран, Голландии и Франции, от продолжения национальных чемпионатов важнейший момент – это государственный запрет. Что это де-факто означает?

Да в первую очередь ответственность. Почему вообще надо играть? Потому, что это деньги. Не вопрос жадности, речь не о жадности, не о «жирке», не о деликатесах на праздничном столе – речь о насущных тратах, всеобщем выполнении уже взятых на себя обязательств. Вот при этом и считают администрации лиг – как только ситуация позволит, мы начнем. Если раньше – так, позже – эдак...

Но мы с вами совершенно забываем, что в этом возобновлении сосредоточен колоссальный риск. Эпидемиологов в лигах нет. Здравоохранение – автономная от спортивного бизнеса область. Выстраивая схему соревнований, огромную, не поддающуюся просчету ответственность берут на себя принимающие решения люди. Случись обострение ситуации с эпидемией – они будут первыми виноватыми.

Причем не обязательно по фактам. А потому, что заметные. О коронавирусе вообще практически ничего не известно, а потому опасения и выводы распространяются по законам паники. Возьмите, например, грустный матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия». Считается, что он стал для эпидемии буквально чашкой Петри. Рассадником.

При этом доказать это нельзя. Если и можно – внутри этой проблемы зашит целый пакет неправильных решений, недооцененных рисков и так далее, от государственных до городских властей и помимо них – на ответной игре, например, люди сами по себе, когда стадион был закрыт, собирались вокруг толпами и шумели, чтобы футболисты в чаше их слышали.

Но пятно на Лиге Чемпионов. Так и останется. Хотя вот в Ливерпуле связь между проведением матча с «Атлетико» и заболеваемостью то ли отсутствует, то ли не выявлена, то ли еще что. Сейчас для менеджеров национальных футбольных лиг, чья профессия – на самом деле коммерция, решение государства о запрете массовых мероприятий – гора с плеч. Можно больше не думать об ответственности за здоровье тысяч людей.

А правительства, в свою очередь, популисты. В большей (во Франции) или в меньшей степени. Так-то они решили, но вот дойдет сейчас до еврокубков, и УЕФА скажет « ПСЖ » и «Лиону»: отлично, не играйте. Но все играют. Тогда это ваше решение, вы на два года минус в еврокубках. Вполне разумная постановка вопроса.

Что будет тогда? Это уже очень серьезный, национальный вопрос. Такому повороту куча людей в стране не обрадуется. Ну, и тогда за кого они, к примеру, станут голосовать? А на другой чаше весов – как-то провести два-три матча. Силами страны. Что, не проведут? Покочевряжатся, но проведут.

Посмотрите на Дэйну Уайта. Он сперва прошел все стадии, как в сложной киберигре, борьбы за турнир UFC с Хабибом и Фергюсоном. С шансами, без шансов – это была масштабная разведка боем. Уайт дошел до прямого запрета властей, но зато он сумел прощупать все возможности, опасности. И сейчас, отменив ту дату, он спокойно занимается задачей возобновления серии в целом. С учетом всего, вообще всего.

А кто первым проведет соревнования, кто первым возродит свой сектор шоу-индустрии, тот сорвет банк. И навсегда завоюет репутацию сродни мистеру Вульфу в «Криминальном чтиве» – привет, я мистер Решаю Проблемы!

Вот каков важнейший поворот логики.