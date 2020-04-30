Арустамян: «Большая часть клубов РПЛ не хочет доигрывать сезон»

Российский футбольный журналист Нобель Арустамян заявил, что большая часть клубов РПЛ выступает за то, чтобы досрочно завершить сезон.
Сегодня должно было состояться новое собрание РПЛ, но его перенесли: лига пока общается с УЕФА, министерством спорта и властями в целом. Насколько мне известно, лига направила в государственные структуры запрос о возможном начале тренировок футбольных клубов с 15 мая. Ответа пока нет.
Но куда важнее судьба сезона-2019/20, уже, вероятно, завершенного в ФНЛ и ПФЛ и точно — в ряде мировых чемпионатов. Такой сценарий все ближе к реальности и в Премьер-Лиге. Тем более что ряд клубов РПЛ всерьез настроен завершить сезон. Некоторые уже озвучивали эту позицию публично, но вот что мне известно о ситуации в целом.
С большой вероятностью инициативу не доигрывать сезон поддерживает большая часть участников лиги. Это «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин». Вполне возможно, к их числу присоединится и «Ростов».
Главная дилемма — распределение мест в еврокубках. В кулуарах есть версия, что некоторые из названных выше клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. По их словам, в этом больше спортивного принципа: каждый сыграл с каждым, пускай и по разу. Подразумевается, что это честнее, чем в ситуации по итогам 22 туров. Кстати, вариант с фиксацией мест по итогам первого круга всерьез рассматривают и во Франции, где сезон точно не будет доигран.
Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможное досрочное завершение сезона в РПЛ.
___________________________________________
Еще больший идиотизм!
Выходит, 7 туров просто так сыграли? Или кому-то просто очень выгодно такое расположение в турнирной таблице?
___________________________________________
Еще больший идиотизм!
Выходит, 7 туров просто так сыграли? Или кому-то просто очень выгодно такое расположение в турнирной таблице?
Противно смотреть на эту подковёрную возню. И уж точно в этом равных нет гинеру и внутриМКАДным...
Противно смотреть на эту подковёрную возню. И уж точно в этом равных нет гинеру и внутриМКАДным...
Большинству клубов футбол как таковой вообще не нужен, у них основная задача всеми правдами и неправдами выгрызать бюджет пожирнее и все. Дальше им вообще ничего не нужно, была бы их воля они бы так каждый год прямо вначале сезона дружно сливались бы.
Позорище.
Пусть тогда бабло в бюджет возвращают, которое на весь сезон получали. Ну а .ули???
Большинству клубов футбол как таковой вообще не нужен, у них основная задача всеми правдами и неправдами выгрызать бюджет пожирнее и все. Дальше им вообще ничего не нужно, была бы их воля они бы так каждый год прямо вначале сезона дружно сливались бы.
Позорище.
Пусть тогда бабло в бюджет возвращают, которое на весь сезон получали. Ну а .ули???