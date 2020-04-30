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Арустамян: «Большая часть клубов РПЛ не хочет доигрывать сезон»

сегодня, 11:55

Российский футбольный журналист Нобель Арустамян заявил, что большая часть клубов РПЛ выступает за то, чтобы досрочно завершить сезон.

Сегодня должно было состояться новое собрание РПЛ, но его перенесли: лига пока общается с УЕФА, министерством спорта и властями в целом. Насколько мне известно, лига направила в государственные структуры запрос о возможном начале тренировок футбольных клубов с 15 мая. Ответа пока нет.

Но куда важнее судьба сезона-2019/20, уже, вероятно, завершенного в ФНЛ и ПФЛ и точно — в ряде мировых чемпионатов. Такой сценарий все ближе к реальности и в Премьер-Лиге. Тем более что ряд клубов РПЛ всерьез настроен завершить сезон. Некоторые уже озвучивали эту позицию публично, но вот что мне известно о ситуации в целом.

С большой вероятностью инициативу не доигрывать сезон поддерживает большая часть участников лиги. Это «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин». Вполне возможно, к их числу присоединится и «Ростов».

Главная дилемма — распределение мест в еврокубках. В кулуарах есть версия, что некоторые из названных выше клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. По их словам, в этом больше спортивного принципа: каждый сыграл с каждым, пускай и по разу. Подразумевается, что это честнее, чем в ситуации по итогам 22 туров. Кстати, вариант с фиксацией мест по итогам первого круга всерьез рассматривают и во Франции, где сезон точно не будет доигран.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможное досрочное завершение сезона в РПЛ

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Россия. Премьер-Лига 2019/2020  Россия: мнение  Арустамян Нобель
Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна
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Все комментарии
kastites
kastites
сегодня в 13:03
Арустомян больной армян
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:44, ред.
Учитывая непредсказуемость поведения пандемии, а также отсутствие вакцины от коронавируса, сезон доигрывать нельзя. Чтобы соблюсти спортивный принцип и интересы двух лидирующих клубов в ФНЛ, - РПЛ расширить до 18 команд. Участие в еврокубках определять согласно настоящего положения команд. Чемпион - " Зенит" и далее согласно турнирной таблицы. Учитывая исключительность ситуации, прекратить рассусоливание типа будем не будем, доигрывать не доигрывать, где играть и когда, и т.п. УЕФА вынести волевое: окончательное и бесповоротное решение по этому вопросу - и точка!
makkie
makkie
сегодня в 12:35
В кулуарах есть версия, что некоторые из названных выше клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. По их словам, в этом больше спортивного принципа: каждый сыграл с каждым, пускай и по разу.
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Еще больший идиотизм!
Выходит, 7 туров просто так сыграли? Или кому-то просто очень выгодно такое расположение в турнирной таблице?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:20
А спартак на каком месте был по итогам первого круга.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:18
Щас каждый будет отстаивать свои интересы.
Противно смотреть на эту подковёрную возню. И уж точно в этом равных нет гинеру и внутриМКАДным...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:15
У кого не получилось, тот и не хочет.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:10, ред.
В этом весь наш бесцельный антизрительский футбол.
Большинству клубов футбол как таковой вообще не нужен, у них основная задача всеми правдами и неправдами выгрызать бюджет пожирнее и все. Дальше им вообще ничего не нужно, была бы их воля они бы так каждый год прямо вначале сезона дружно сливались бы.
Позорище.
Пусть тогда бабло в бюджет возвращают, которое на весь сезон получали. Ну а .ули???
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:58
Шнобелю всё известно
Youngberg
Youngberg
сегодня в 11:56
Переживают за своё здоровья. Это нормально....
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