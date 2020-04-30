«Боруссия» Д может приобрести Фати, если команду покинет Санчо

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По информации испанских СМИ , дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность приобретения нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

Источник сообщает, что немецкий клуб сделает предложение «Барсе» по трансферу 17-летнего игрока, если их стан покинет Джейдон Санчо, за которым охотятся практически все топ-клубы Европы.

Отмечается, что каталонцы рассмотрят вариант лишь с арендой Ансу с возможным правом выкупа.

В нынешнем сезоне Фати сыграл в 24 матчах за «Барсу», в которых забил 5 голов и сделал 1 ассист.

📰 #PortadaSPORT



🔵🔴 El Dortmund quiere a Ansu



🔜 Semedo, muy cerca del City pic.twitter.com/q1Laoqb8Fb — Diario SPORT (@sport) April 29, 2020

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует отправить Фати во вторую команду.