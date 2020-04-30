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«Боруссия» Д может приобрести Фати, если команду покинет Санчо

сегодня, 11:14

По информации испанских СМИ, дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность приобретения нападающего «Барселоны» Ансу Фати.

Источник сообщает, что немецкий клуб сделает предложение «Барсе» по трансферу 17-летнего игрока, если их стан покинет Джейдон Санчо, за которым охотятся практически все топ-клубы Европы.

Отмечается, что каталонцы рассмотрят вариант лишь с арендой Ансу с возможным правом выкупа.

В нынешнем сезоне Фати сыграл в 24 матчах за «Барсу», в которых забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует отправить Фати во вторую команду.

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dimagas2
dimagas2 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:06
А что тогда писать?))Новости будут тока про челенджи с туалетной бумагой и подобная туфта)))
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 11:36
Если да кабы ....
shlomo
shlomo
сегодня в 11:29
И опять слово "может"...даже немного раздражает...
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