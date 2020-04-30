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Тульский «Арсенал» выступает за фиксацию таблицы по итогам первого круга

сегодня, 17:47

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что тульский «Арсенал» хочет, чтобы итоги сезона РПЛ были зафиксированы по итогам первого круга:

По моей информации, тульский «Арсенал» направил в РПЛ письмо, в котором предложил вариант подведения итогов сезона в Премьер-Лиге по результатам первого круга. 

Именно в этом случае, по мнению туляков, спортивная составляющая будет соблюдена.

После первого круга туляки занимали 6-е место в таблице, которое позволит клубу получить путевку в квалификацию Лиги Европы.

Ранее стало известно, что «Ростов» предлагает доиграть сезон за 6-7 недель.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:20
Понятно, хотят прорваться в ЛЕ.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:39
Сезон нужно либо доигрывать, либо аннулировать, и начать новый с середины июля, как положено. А участие в еврокубках определить по итогам прошлого сезона. Всё остальное не приемлемо.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:33
Ну это ещё по божески. Помнится, Карпин, в бытность тренером СпаМа, предлагал подвести итог чемпионата после ТРЕТЬЕГО тура.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:15, ред.
Только по спортивному принципу.

После 30-ти туров.

Все остальное нелегетимно.
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