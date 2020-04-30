Тульский «Арсенал» выступает за фиксацию таблицы по итогам первого круга

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сегодня, 17:47

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что тульский «Арсенал» хочет, чтобы итоги сезона РПЛ были зафиксированы по итогам первого круга:

По моей информации, тульский «Арсенал» направил в РПЛ письмо, в котором предложил вариант подведения итогов сезона в Премьер-Лиге по результатам первого круга. Именно в этом случае, по мнению туляков, спортивная составляющая будет соблюдена.

После первого круга туляки занимали 6-е место в таблице, которое позволит клубу получить путевку в квалификацию Лиги Европы.

Ранее стало известно, что «Ростов» предлагает доиграть сезон за 6-7 недель.