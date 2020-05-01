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Ринкон: «В „Реале“ я сталкивался с расизмом»

сегодня, 11:09

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Фредди Ринкон рассказал, что в стане «сливочных» он сталкивался с проявлениями расизма.

Мне нужно было быть белым, чтобы находиться в «Реале». Я не страдал от расизма в моей повседневной жизни, но в команде это действительно было.

Также очень тяжело приходилось и Хорхе Вальдано (гл. тренер Реала с 1994-го по 1996-й - прим.), на него очень сильно давили. Однако пообщаться со всеми этими фигурами было очень хорошо, я завел хороших друзей.

Ринкон выступал за «Реал» в сезоне-1995/96, в общей сложности сыграв в 21 матче.  

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:49
пока получал там деньги тебя всё устраивало)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:25
Ничего нового
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:21
Даже не знаю этого игрока.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:21
Бывшие все расскажут...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:16
Затянул старую песню
8swhddpb57ss
8swhddpb57ss
сегодня в 11:16
С ним где хочешь столкнешься.
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