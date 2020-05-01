Ринкон: «В „Реале“ я сталкивался с расизмом»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» рассказал, что в стане «сливочных» он сталкивался с проявлениями расизма.

Мне нужно было быть белым, чтобы находиться в «Реале». Я не страдал от расизма в моей повседневной жизни, но в команде это действительно было.

Также очень тяжело приходилось и Хорхе Вальдано (гл. тренер Реала с 1994-го по 1996-й - прим.), на него очень сильно давили. Однако пообщаться со всеми этими фигурами было очень хорошо, я завел хороших друзей.