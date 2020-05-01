Президент Бразилии: «У футболистов мало шансов умереть от COVID-19»

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что чемпионат страны по футболу, перенесенный на май, нужно обязательно возобновить.
Есть много людей в футболе, которые благоприятствуют возвращению, потому что безработица стучится в двери клубов. Футболисты, если они заражены вирусом, имеют небольшой шанс умереть. Это из-за их физического состояния, они спортсмены.
Решение о перезапуске футбола не в моих полномочиях, но мы можем помочь.
В Европе сезоны досрочно были завершены в Нидерландах и Франции.
Шансы небольшие...но они есть...и "мы можем помочь" возобновить чемп... чтоб посмотреть какие...
....знатная речь....
Шансы небольшие...но они есть...и "мы можем помочь" возобновить чемп... чтоб посмотреть какие...
....знатная речь....