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Президент Бразилии: «У футболистов мало шансов умереть от COVID-19»

сегодня, 09:11

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что чемпионат страны по футболу, перенесенный на май, нужно обязательно возобновить.

Есть много людей в футболе, которые благоприятствуют возвращению, потому что безработица стучится в двери клубов. Футболисты, если они заражены вирусом, имеют небольшой шанс умереть. Это из-за их физического состояния, они спортсмены.

Решение о перезапуске футбола не в моих полномочиях, но мы можем помочь.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:58
Другими словами....
Шансы небольшие...но они есть...и "мы можем помочь" возобновить чемп... чтоб посмотреть какие...
....знатная речь....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:54
Шансы не больше, чем просто умереть от чего-либо.
112910415
112910415
сегодня в 09:48
ура, вперёд к победам !
shlomo
shlomo
сегодня в 09:39
Ну и славно...что так..пора ишрать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:17
Мало шансов умереть. Трудности перевода...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:13
их нет вовсе))
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