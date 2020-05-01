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Радосавлевич: «То, что Бийол оказался в ЦСКА, уже большая честь»

сегодня, 08:22

Бывший полузащитник «Шинника» и «Томи» Александар Радосавлевич поделился мнением о перспективах хавбека Яки Бийола в ЦСКА. Ранее 21-летний футболист заявил, что его не устраивает количество игрового времени в московском клубе.

Это молодой игрок. И то, что он оказался в такой команде, уже большая честь. ЦСКА — великий клуб. Яка там находится всего два сезона. Ему нужно терпеть и бороться за свое место. Любой футболист, у которого есть амбиции, хочет получать много игрового времени — это нормально. Так что такие заявления со стороны Бийола показывают, что он высоко мотивирован, а не просто приехал получать деньги. Ему самому виднее, что лучше делать, так как он постоянно находится в клубе и чувствует ситуацию. Если он продолжит редко выходить на поле, то, наверное, нужно будет искать новую команду. Возможно, стоит уйти в аренду за игровой практикой.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:57
Як и Буйвол, два в одном, но не крена не конь).
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:51
Пока это посредственный игрок.
Conzor
Conzor
сегодня в 08:45
Кому честь?
Maxfas
Maxfas
сегодня в 08:29
Еще ни раз об этом пожалеет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:26
согласен с ним полностью!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:24
Я бы не сказал...
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