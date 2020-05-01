Сетьен: «Месси и „Барселона“ всегда будут вместе»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен оценил вероятность того, что клуб в будущем может покинуть нападающий Лионель Месси.
Месси покинет «Барселону» свободным агентом? Нет, этого не будет. Месси и «Барселона» всегда будут едины. Вот так оно и есть. Лео работает в «Барсе» уже 20 лет, и никто не сможет объяснить, почему между ними должен произойти разлад.
Также Сетьен поделился мнением о возможном переходе в его команду нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Наверное нет, там у моськи такой кормушки не будет)
Наверное нет, там у моськи такой кормушки не будет)