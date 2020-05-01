Сетьен: «Месси и „Барселона“ всегда будут вместе»

Главный тренер «Барселоны» оценил вероятность того, что клуб в будущем может покинуть нападающий .

Месси покинет «Барселону» свободным агентом? Нет, этого не будет. Месси и «Барселона» всегда будут едины. Вот так оно и есть. Лео работает в «Барсе» уже 20 лет, и никто не сможет объяснить, почему между ними должен произойти разлад.