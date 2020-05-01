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Сетьен: «Месси и „Барселона“ всегда будут вместе»

сегодня, 10:52

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен оценил вероятность того, что клуб в будущем может покинуть нападающий Лионель Месси.

Месси покинет «Барселону» свободным агентом? Нет, этого не будет. Месси и «Барселона» всегда будут едины. Вот так оно и есть. Лео работает в «Барсе» уже 20 лет, и никто не сможет объяснить, почему между ними должен произойти разлад.

Также Сетьен поделился мнением о возможном переходе в его команду нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:38
Недолго уж осталось.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:25
Клуб в кризисе.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:20
Мнимое единство - Месси думает только о себе.
112910415
112910415
сегодня в 11:09
однозначно !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:58
Верно говорит дядя тренер.
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 10:53
В аду тоже? Аха-ха)
Наверное нет, там у моськи такой кормушки не будет)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:53, ред.
Неразлучная парочка Твикс...
beefs
beefs
сегодня в 10:52
а куда же ему деваться
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