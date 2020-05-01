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Холанд: «Сульшер многому научил меня в „Мольде“»

сегодня, 07:48

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился воспоминаниями о совместной работе в «Мольде» с Оле-Гуннаром Сульшером, который сейчас возглавляет «Манчестер Юнайтед».

Он начал учить меня с первого дня, как я приехал в «Мольде» в 16 лет, и научил многим вещам.

Он был нападающим, как я сейчас, выиграл Лигу чемпионов, о чём я тоже мечтаю. Он учил меня многим вещам, которые касаются завершения атак, действий в штрафной соперника и так далее.

Недавно сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» по-прежнему рассматривает возможность приобретения Холанда.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:56
Благодарный игрок, все знает...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:53
С норвежца получится тренер
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