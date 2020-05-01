Холанд: «Сульшер многому научил меня в „Мольде“»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд поделился воспоминаниями о совместной работе в «Мольде» с , который сейчас возглавляет «Манчестер Юнайтед».

Он начал учить меня с первого дня, как я приехал в «Мольде» в 16 лет, и научил многим вещам.

Он был нападающим, как я сейчас, выиграл Лигу чемпионов, о чём я тоже мечтаю. Он учил меня многим вещам, которые касаются завершения атак, действий в штрафной соперника и так далее.