Геркус: «„Зенит“ должен получить медали, если сезон завершат досрочно»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что золотые медали РПЛ должен получить «Зенит», если сезон завершат досрочно.
Если дойдет до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно — хотя я таких причин не вижу, уверен, что это абсолютно возможно, и чемпионат необходимо продолжить — то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков. Считаю, что «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей. Кто из конкурентов может сказать, что у него были бы шансы догнать «Зенит» за оставшиеся восемь туров? Думаю, никто. Поэтому двух мнений быть не может. Но, повторюсь, я бы доиграл сезон. Чтобы сохранять игру, сохранять зрителей, нужно играть.
Недавно Геркус дал прогноз по распространению коронавируса в России.
То же самое и здесь, если не сыграно 30 туров, а всего лишь 22 чемпиона нет.
Пока условия соревнования не выполнены победителя не может быть.
Чемпионат России по футболу состоит не из 20 или 22 туров а из 30 -ти.
Любое другое решение не соответствует спортивному принципу и должен быть аннулирован из за форс-мажора
То же самое и здесь, если не сыграно 30 туров, а всего лишь 22 чемпиона нет.
Пока условия соревнования не выполнены победителя не может быть.
Чемпионат России по футболу состоит не из 20 или 22 туров а из 30 -ти.
Любое другое решение не соответствует спортивному принципу и должен быть аннулирован из за форс-мажора
Объявит зенит кабинетным чемпионом не по спортивному принципу.
Объявит зенит кабинетным чемпионом не по спортивному принципу.
Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать несостоявшимся. Как в Нидерландах. А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА.
Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать несостоявшимся. Как в Нидерландах. А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА.
Второй круг и так в качестве определения сильнейшей команды - был формальностью....
Никого нынче нет сильней чемпионистого Чемпиона.....
Медали по-любому вручить.....будет доигран чемп или нет....
Что такое "обнулить" ...я не знаю...и знать не хочу....
Такое только в голливудских сказках бывает....
Второй круг и так в качестве определения сильнейшей команды - был формальностью....
Никого нынче нет сильней чемпионистого Чемпиона.....
Медали по-любому вручить.....будет доигран чемп или нет....
Что такое "обнулить" ...я не знаю...и знать не хочу....
Такое только в голливудских сказках бывает....
Зачем эти слова, кто кого догонит не догонит?
Зачем эти слова, кто кого догонит не догонит?