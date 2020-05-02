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Геркус: «„Зенит“ должен получить медали, если сезон завершат досрочно»

сегодня, 10:37

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что золотые медали РПЛ должен получить «Зенит», если сезон завершат досрочно.

Если дойдет до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно — хотя я таких причин не вижу, уверен, что это абсолютно возможно, и чемпионат необходимо продолжить — то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков. Считаю, что «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей. Кто из конкурентов может сказать, что у него были бы шансы догнать «Зенит» за оставшиеся восемь туров? Думаю, никто. Поэтому двух мнений быть не может. Но, повторюсь, я бы доиграл сезон. Чтобы сохранять игру, сохранять зрителей, нужно играть.

Недавно Геркус дал прогноз по распространению коронавируса в России.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:28, ред.
Если в забеге на 100 метров пробежали всего 70 метров невозможно назвать победителя.
То же самое и здесь, если не сыграно 30 туров, а всего лишь 22 чемпиона нет.
Пока условия соревнования не выполнены победителя не может быть.
Чемпионат России по футболу состоит не из 20 или 22 туров а из 30 -ти.
Любое другое решение не соответствует спортивному принципу и должен быть аннулирован из за форс-мажора
oFANATo
oFANATo ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 12:23
Не зря же Питерского Дюкова протащили в РФС

Объявит зенит кабинетным чемпионом не по спортивному принципу.
Nekit92
Nekit92 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 12:22
Как когда то кони))
VAN ARM
VAN ARM ответ Nekit92 (раскрыть)
сегодня в 12:20
мне своих хватает)))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 12:18
Как можно присвоить чемпионство в недоигранном турнире? Это противоречит сути турнирного соревнования.

Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать несостоявшимся. Как в Нидерландах. А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:13
Вот и будет зенит кабинетным чемпионом!))))
Nekit92
Nekit92 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 12:09
Нука объясни почему награда не заслуженная? Лидируем уверенно, с большим отрывом. Заслуга Богданыча огромная. Ага откажется он тебе щас. Работал, работал и тут вдруг откажется хахаха наверно попросит шоб вам отдали ага
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:02, ред.
Как в боксе.....за явным преимуществом...
Второй круг и так в качестве определения сильнейшей команды - был формальностью....
Никого нынче нет сильней чемпионистого Чемпиона.....
Медали по-любому вручить.....будет доигран чемп или нет....

Что такое "обнулить" ...я не знаю...и знать не хочу....
Такое только в голливудских сказках бывает....
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 11:48
Семак-да,способен на поступок...,в свое время он кинул Рубин.что-бы получить еще одно золото,перед пенсией...((
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:14
от не заслуженных наград принято отказываться)) но это поступок!! в зените на такое только семак способен)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:57
Зачем все повторяют одно и тоже? Если чемпионат закончат по итогам 22 туров из-за невозможности провести остальные туры, то всё и так очевидно. Зенит золото (ЛЧ), Локо серебро (ЛЧ), Краснодар бронза (КВ ЛЧ), Ростов (ЛЕ) ЦСКА (ЛЕ 3 ОР), Динамо (ЛЕ 2 ОР), никто не вылетает. Заходят Ротор, Химки.
Зачем эти слова, кто кого догонит не догонит?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:41
Заказное интервью от миллера.
drug01
drug01
сегодня в 10:38
Прямо сегодня на блюдечке....
shlomo
shlomo
сегодня в 10:38
Нужно доиграть.....
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