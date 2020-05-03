Шалимов: «Ради чего власти помогать гражданам? Чтобы произошло что?»

Главный тренер «Ахмата» высказался в инстаграме насчет экономической ситуации в России на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас прошелся в магазин. Троллейбусы, автобусы работают, метро работает – те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги.

Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию.

Давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж.

Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?