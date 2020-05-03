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Шалимов: «Ради чего власти помогать гражданам? Чтобы произошло что?»

сегодня, 19:31

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался в инстаграме насчет экономической ситуации в России на фоне пандемии коронавируса.

Сейчас прошелся в магазин. Троллейбусы, автобусы работают, метро работает – те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги.

Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию.

Давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж.

Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?

 

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:39
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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ tuman960 (раскрыть)
сегодня в 20:34, ред.
Я уверен, что будь г-н Шалимов тренером условных " Крыльев Советов", он бы держал язык за зубами и помалкивал в тряпочку. Всем известно, что он тренирует команду из республики, которую наш Президент щедрой рукой буквально озолотил невиданными для остальных регионов России льготами. И у которой бюджет таков, что если еще десять лет "Ахмат" будет в простое, урезать зарплату кому бы то ни было в команде даже не возникнет мысли. Хорошо устроился бывший игрок итальянской " Фоджи", изгнанный в свое время из команды за употребление наркотических средств ! Объясняя это тем, что у него выпадают волосы, а наркотики позволяют избежать этого. Об этой "славной" страничке в карьере Шалимова я бы не напомнил, если бы не услышал эту речь праведника о тунеядцах.
Faustello
Faustello
сегодня в 20:26
Ой дурак...
VIPded
VIPded
сегодня в 20:18
И чего аот лезть в нефутбольные темы...
ДСА
ДСА
сегодня в 20:13
Дармоеда Шалимова в бомжи!
tuman960
tuman960
сегодня в 20:12
"Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор."
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как верно сказал Шалимов о себе,ведь сейчас футбола нет,а "Троллейбусы, автобусы работают, метро работает – те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги."Так зачем тебе Шалимов платить из бюджета?
рус фан
рус фан
сегодня в 20:04
Шалимов дотренеровал Ахмат до последнего места и туда же кукарекает и дармоедов ищет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:00
Любитель эпистолярного жанра как был ...авном, так и остался.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 19:57
Вот урод, прихвостень плешивого видимо в Едро рвется с такими высказываниями. Шалимов пошол вон!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:48
Был подлецом им и остался, он даже не понимает какие убытки несут эти троллейбусы и автобусы в условиях карантина, вот этого урода посадить на 7 тыща, чтобы пару месяцев пожил, гад тарасовский.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 19:46
Игорёк прозрел!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:41
Действительно! Граждане должны обеспечивать страну конскими налогами, а государство гражданам ничего не должно. Как же мне стыдно, что я делю гражданство с такими как Шалимов.
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 19:40
А ты статью читал? Он же сказал "Сейчас прошелся в магазин". В магазин можно ходить!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:37
А почему не соблюдаешь самоизоляцию?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:36
Шалимова срочно в Зенит на помощь!
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