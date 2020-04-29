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Евсеев: «Стал относиться к травмам философски»

сегодня, 10:46

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о травмах, которые получал во время футбольной карьеры.

Добрался уже до буквы О в своём футбольном алфавите. О — это операции. У меня их было 5, все вследствие травм, полученных на футбольном поле. Точной статистики не имею, но думаю, показатель чуть выше среднего. Редкий игрок не побывал под наркозом.

Свою первую травму получил в 2001-м, в матче против одноклубников из Нижнего Новгорода. Порвал крестообразную связку и мениск. И улетел на операцию в Штутгарт. Туда же отправился через четыре года. Играли с «Динамо», выскочил мениск. Но все замены уже были сделаны, пришлось играть. Дотерпел и полетел в больницу.

Другую ногу оперировал, уже перейдя в «Сатурн». Снова передняя крестообразная, но отправился уже в Мюнхен, в знаменитую клинику, куда прилетают многие игроки. Восстанавливаться отправился в Регенсбург, где реабилитацией футболистов занимается доктор сборной Германии. Убедился сам, какого уровня он специалист. Впечатлило.

Затем снова был мениск и опять полёт в Мюнхен. И там же, пользуясь двухнедельной паузой, сделал свою пятую операцию. Выпрямил носовую перегородку. После перелома носа было тяжелее дышать, сделали всё как надо.

Операции научили относиться к травмам философски. Как не к проблеме, а задаче, которую надо быстро и правильно решить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрался уже до буквы О в своём футбольном алфавите. О это операции. У меня их было 5, все вследствие травм, полученных на футбольном поле. Точной статистики не имею, но думаю показатель чуть выше среднего. Редкий игрок не побывал под наркозом. Свою первую травму получил в 2001, в матче против одноклубников из Нижнего Новгорода. Порвал крестообразную связку, и мениск. И улетел на операцию в Штутгарт. Туда же отправился через четыре года. Играли с «Динамо», выскочил мениск. Но все замены уже были сделаны, пришлось играть. Дотерпел и полетел в больницу. Другую ногу оперировал, уже перейдя в «Сатурн». Снова передняя крестообразная, но отправился уже в Мюнхен, в знаменитую клинику, куда прилетают многие игроки. Восстанавливаться отправился в Регенсбург, где реабилитацией футболистов занимается доктор сборной Германии. Убедился сам, какого уровня он специалист. Впечатлило. Затем снова был мениск и опять полет в Мюнхен. И там же, пользуясь двухнедельной паузой, сделал свою 5-ю операцию. Выпрямил носовую перегородку. После перелома носа было тяжелее дышать, сделали все как надо. Операции научили относиться к травмам философски. Как не к проблеме, а задаче, которую надо быстро и правильно решить. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #тинькоффпремьерлига #травмы #травмывспорте #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:56
скорей бы его алфавит кончился))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 10:53
Стало много Евсеева.
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