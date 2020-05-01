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Слуцкий о Дзюбе: «Почему мы троллим друг друга? В этом наша любовь»

сегодня, 19:49

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих отношениях с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Почему мы с Дзюбой троллим друг друга? Потому что мы безумно друг друга любим. И вот в этом наша любовь и проявляется. Конечно, «любим» в кавычках. Это наша форма общения. Мы и в повседневной жизни бесконечно друг друга троллим, и это перенеслось в интернет-пространство, потому что «Инстаграм» — очень удобная платформа для такого рода дуэлей. Но она всегда возникает спонтанно и основана на чувстве большой дружбы.

Ранее Слуцкий прокомментировал критику вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова в адрес государства.

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Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 21:01
И судьбы схожие.
Одного сватали в Челси,другого в Тоттенхэм.
Но оба закончат в Иваново.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:26, ред.
Большая дружба это хорошо...но Артёмке не мешало бы иногда соблюдать некую субординацию...иногда перебарщивает....чай не в личке друг другу тролле-открытки шлют...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:07
ни чего нового))
beefs
beefs
сегодня в 19:53
троллить это современно
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