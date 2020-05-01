Слуцкий о Дзюбе: «Почему мы троллим друг друга? В этом наша любовь»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своих отношениях с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Почему мы с Дзюбой троллим друг друга? Потому что мы безумно друг друга любим. И вот в этом наша любовь и проявляется. Конечно, «любим» в кавычках. Это наша форма общения. Мы и в повседневной жизни бесконечно друг друга троллим, и это перенеслось в интернет-пространство, потому что «Инстаграм» — очень удобная платформа для такого рода дуэлей. Но она всегда возникает спонтанно и основана на чувстве большой дружбы.
Ранее Слуцкий прокомментировал критику вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова в адрес государства.
Одного сватали в Челси,другого в Тоттенхэм.
Но оба закончат в Иваново.
Одного сватали в Челси,другого в Тоттенхэм.
Но оба закончат в Иваново.