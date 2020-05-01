Слуцкий: «Знаю английский плохо, но не боюсь на нем говорить»

Главный тренер «Рубина» рассказал о том, как ему удалось выучить английский язык.

Я уезжал в специальную языковую школу, которая расположена в часе езды от Лондона. Там есть специальные методики, у тебя забирают телефон, планшет. У тебя по восемь часов в день уроков, один на один c преподавателем. Ты играешь в гольф с преподавателем, обедаешь, ужинаешь. Я прошел таких три курса, три недели был там. Потом три недели был в Лондоне, где продолжал работать с учителем по четыре часа в день в отеле. Такой сверхэнергичный курс помог мне. Но я все равно знаю английский плохо. Просто не боюсь на нем говорить, спокойно себя чувствую. Когда я начал учить язык, мне было 46 лет, и я его вообще не знал и выучить идеально крайне сложно. Тем не менее никаких проблем в общении и в том, что я давал интервью, ни в Англии, ни в Голландии не возникало.