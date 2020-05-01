ГлавнаяНовости

Слуцкий: «Знаю английский плохо, но не боюсь на нем говорить»

сегодня, 19:54

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как ему удалось выучить английский язык.

Я уезжал в специальную языковую школу, которая расположена в часе езды от Лондона. Там есть специальные методики, у тебя забирают телефон, планшет. У тебя по восемь часов в день уроков, один на один c преподавателем. Ты играешь в гольф с преподавателем, обедаешь, ужинаешь. Я прошел таких три курса, три недели был там. Потом три недели был в Лондоне, где продолжал работать с учителем по четыре часа в день в отеле. Такой сверхэнергичный курс помог мне. Но я все равно знаю английский плохо. Просто не боюсь на нем говорить, спокойно себя чувствую. Когда я начал учить язык, мне было 46 лет, и я его вообще не знал и выучить идеально крайне сложно. Тем не менее никаких проблем в общении и в том, что я давал интервью, ни в Англии, ни в Голландии не возникало.

Ранее Леонид Слуцкий высказался о своих отношениях с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Все новости
Слуцкий о Дзюбе: «Почему мы троллим друг друга? В этом наша любовь»
Сегодня, 19:49 Комментарии4
Геркус: «Семак мог возглавить „Локомотив“»
Вчера, 16:46 Комментарии4
Евсеев: «Стал относиться к травмам философски»
29 апреля ФотоКомментарии2
Сёмин держит оборону
27 апреляСергей Иванов в блоге Тренерская доляКомментарии12
Сёмин о назначении Николича: «Спрашивайте всё у руководства»
26 апреля Комментарии18
Слухи«Локомотив» не будет продлевать контракт с Сёминым
26 апреля Комментарии42
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 20:53
Let me speak from my heart
ДСА
ДСА
сегодня в 20:51
Главное выучить фак ю
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 20:38
Лондон ис э кэпитал, мутхер фуцкер
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:29
так думаю в европу больше не поедешь))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:19
Он и по голландски может, особенно после косячка...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:12
Сложно изучить язык после сорока.
drug01
drug01
сегодня в 20:10
Ещё время есть освоить
Медив
Медив
сегодня в 20:08
А он знает, как переводится английская транскрипция его фамилии? Slutsky...
beefs
beefs
сегодня в 20:02
а что же так плохо учил язык
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100