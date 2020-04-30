Геркус: «Семак мог возглавить „Локомотив“»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью журналисту Сергею Егорову рассказал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог возглавить московский клуб.
Возникала ли при поиске тренера фигура Семака? Да, в том числе. Семак очень благожелательно реагировал, конечно, он позитивно очень относился. При других обстоятельствах он бы мог возглавить «Локомотив», я думаю.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, придя из «Уфы». Под его руководством петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.
Ранее Геркус заявил, что «Чертаново» в настоящее время не соответствует уровню РПЛ.