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Геркус: «Семак мог возглавить „Локомотив“»

сегодня, 16:46

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в интервью журналисту Сергею Егорову рассказал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог возглавить московский клуб.

Возникала ли при поиске тренера фигура Семака? Да, в том числе. Семак очень благожелательно реагировал, конечно, он позитивно очень относился. При других обстоятельствах он бы мог возглавить «Локомотив», я думаю.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, придя из «Уфы». Под его руководством петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019.

Ранее Геркус заявил, что «Чертаново» в настоящее время не соответствует уровню РПЛ.

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