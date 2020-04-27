Сёмин держит оборону

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сегодня, 11:04

Противостояние тренера и руководства в клубе – ситуация необычная и неприятная. Но в «Локомотиве» ее допустили. «Соккер.ру» — о волне, которую подняли последние слухи.

Находиться в состоянии внутреннего напряжения, конфликта и добиваться успешных результатов достаточно тяжело. Обычно в таких случаях говорят, что долго так продолжаться не может. И противостояние главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с руководством клуба должно было найти какой-то выход. В другом клубе неугодного тренера просто уволили бы и все, без особых объяснений.

Но не когда речь идет о Сёмине, который обладает невероятным весом в болельщицкой среде и колоссальным авторитетом. Чтобы сковырнуть Юрия Павловича, нужно придумать что-то похитрее. К тому же он умудряется давать не самый слабый результат в непростых условиях. Просто так на дверь не укажешь. Илья Геркус, можно сказать, сломал о Семина зубы и сам вынужден был покинуть «Локомотив». А вот Василий Кикнадзе сдаваться не намерен и, кажется, придумал способ. Просто не продлевать контракт.

Их противостояние выходило уже в открытую плоскость, хотя, конечно, обе стороны старались держаться в рамках, просто ссылаясь на некие разногласия, с разной степенью дипломатичности указывая на недостатки друг друга. Планы Кикнадзе были примерно понятны за несколько недель до принятого решения. Он сказал, что на заседании совета директоров будут рассмотрены разные кандидатуры, включая самого Сёмина.

То есть стандартная вроде как процедура. Но не так обычно говорят, когда доверяют полностью нынешнему тренеру, решающему некие задачи. Обычно поддерживают его до того самого заседания, а рассмотрение кандидатур становится вещью формальной. Тут же стало очевидно, что скорее формальностью будет включение Сёмина в этот список, а приоритетным кандидатом станет кто-то другой. И вот уже появилось имя этого другого – Марко Николич. Сообщается, что серб уже бывал в Москве, просматривал игры, вел переговоры с руководством, строил планы на следующий сезон. Интересно, что среди планов – приобретение Александра Кокорина из «Зенита». В прошлом серб тренировал «Партизан». Сёмин комментировать информацию не стал:

«Я никакой информации на этот счет дать не могу. Тут надо спрашивать у руководителей клуба, которые могут взять и поменять. Обсуждал ли я что-нибудь с руководством? Всё спрашивайте у них».

Но подобная тактика руководства «Локомотива», как и в целом новости революционного характера из стана железнодорожников, породили волну реакции в общественном пространстве. Особенно чутко на все это реагируют, когда футбола толком нет. И есть две четкие позиции относительно решения руководства «Локомотива». В качестве иллюстрации можно выбрать из множества по паре ярких представителей сторонников и противников такого ухода Сёмина.

Дмитрий Губерниев: «Я задаю вопрос, почему Сёмин — лучший тренер 2019 года, у нас что, других нет? Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Сёмин, 2019 года. Но он не может быть лучшим тренером 2019 года в большой стране, потому что люди, которые принимали это решение, которые голосовали, они, как я уже назвал их „серебряными оленями“, они обиделись потом. Но, кстати, голосование в этой федерации, оно будет теперь другим благодаря моему скромному участию. Это неуважение к профессии тренера. Простите меня, конечно, но кипит мой разум возмущенный. При всей моей горячей любви к Юрь Палычу. Он славный, он замечательный, я вообще его фанат с детства, и что?»

Василий Уткин: «У Сёмина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь все очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему как к легенде, игнорируя тот факт, что Сёмин – живой человек. Делая так, эти люди теряют представление о том, чем сегодня живет футбол».

Оба сторонника отставки Сёмина давно уже имеют с ним разногласия и публично критически высказываются о решениях Юрия Павловича, поэтому не удивительно, что зацепились за этот повод. Защитников Сёмина тоже хватает. Среди них – известный агент Дмитрий Селюк, который выкатил огромное разъяснение, почему считает кандидатуру Николича на фоне Семина провалом, а также критикует боссов «Локомотива»:

«Спортивная составляющая — лучше не бывает, экономическая — тоже супер. В связи с этим возникает вопрос: почему в „Локомотиве“ вообще обсуждается смена главного тренера, любимца россиян. Сёмина уважают болельщики всех клубов и ведущие тренеры мира, а его петушок, танцы на бровке и блестящие результаты уже давно стали маркой российского футбола. И этого тренера хочет убрать из команды генеральный директор клуба. Неужели мы себя так низко ценим, что таких гуру, как Сёмин, будет менять зачуханный тренер из Сербии, который не работал ни в одном приличном чемпионате. Я бы еще понял, если бы взяли какого-то топ-тренера из топ-чемпионата, проявившего себя в Англии, Испании и так далее. Но берется никому не нужный и выгнанный из всех команд тренер-югослав.

Мне странно, что Кикнадзе делает такие вещи за спиной, боясь говорить открыто. Он до сих пор не озвучил позицию клуба по этому вопросу, хотя контракт Сёмина заканчивается уже 31 мая. Даже для того, чтобы только доиграть этот чемпионат, надо продлевать контракт с Сёминым. Но если даже сейчас предложить контракт Семину на полтора-два месяца, а потом заменить его на Николича, с которым уже подписан преконтракт с 1 июля, это будет просто плевком в лицо Юрия Палыча. Скажите ему все в глаза, скажите в глаза общественности, но не надо делать подлые вещи за спиной. А если мои аргументы недостаточны и Кикнадзе все же приведет этого Николича, то я умоляю вас подписать с ним бумагу о том, что если Николич с „Локомотивом“ не будет в тройке призеров, то он уйдет в этот же момент вместе с Кикнадзе. Я призываю не только руководителя РЖД , но и руководителя РФС обратить на это внимание. Как может быть такое, что российский тренер выигрывает все, а его меняют на невостребованного скандального серба, который никому не нужен?!»

Валерий Газзаев тоже в этом лагере, который, надо сказать, более многочисленный:

«Для меня является абсурдом, когда поднимается тема, работать Сёмину или не работать, продлевать с ним контракт или не продлевать. Непонятно две вещи. Во-первых, почему это определяют люди, которые судя по их поступкам являются полнейшими дилетантами в футболе. И, во-вторых, на основании каких критериев это может определяться, если реальный критерий на самом деле один и он уже сейчас очевиден. Это — результат! Вот что важно в профессиональной деятельности, и особенно — в спорте. Нравится вам Сёмин или не нравится — какая разница. Он дает результат? Да!

Как можно убирать человека, который на протяжении всего периода работы неизменно добивается результата?! Команда за три сезона стала чемпионом, выиграла два Кубка, дважды попадала в Лигу чемпионов и сейчас идет на втором месте, дающем право вновь выступать в главном еврокубке. Как в принципе можно поднимать вопрос об увольнении?! Если у тренера есть результат — он работает дальше. Если результата нет — его увольняют или он пишет заявление по собственному желанию.

Что будут делать эти „руководители“, если сменят Сёмина, и после возобновления чемпионата „Локомотив“ выпадет из зоны Лиги чемпионов? Тогда только они должны нести полную ответственность за провал. А если чемпионат обнулят, то „Локомотив“ попадает напрямую в Лигу чемпионов. Так о чем тут можно вообще рассуждать?»

Учитывая, что на стороне Сёмина очень многие, а поведение Кикнадзе оценивается негативно даже теми, кто был к нему нейтрально настроен, еще рано говорить, будто Юрий Павлович падет в этой битве. Сама тактика поведения, выбранная Кикнадзе, возможно, кажется ему эффективной, но вызывает неприятие со стороны. Поэтому ждем продолжения эпопеи.