Душный «Локомотив». Сезон тотальных неприятностей

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сегодня, 12:30

«Соккер.ру» удивляют проколы одного из главных клубов страны.

Скучный стиль футбола

Девять из двенадцати побед «Локомотива» в РПЛ — с разницей в один мяч, «на тоненького». Почти половина, 10 матчей из 22 в РПЛ – осечки. Что об этом думают фанаты? Прочитав достаточно комментариев и оценок игры «Локомотива» со стороны их же собственных болельщиков, а также сопоставив с собственными впечатлениями, могу констатировать: хотя слабость соперников позволяет москвичам остаться вторыми, их стиль не устраивает многих фанатов. А уберите Крыховяка и пенальти – увидите их рядом со «Спартаком» в таблице. Волевые ребята, крепкая команда, но до чего же скучные. Ставка на отскок очень часто, ошибок – много, прогресса особого нет.

Кикнадзе против Сёмина

Поняли, что менеджер терпеть не может легенду клуба, мечтает убрать Юрия Павловича. Турнирную аргументацию для решения найти непросто, фанаты вообще часто голосуют, чтобы Сёмин сам решал, когда ему уйти, как Фергюсон в МЮ . «Локомотив» не посыпался на поле, в третий раз подряд может напрямую попасть в ЛЧ . Однако желание убрать Сёмина очевидно. Скучные объяснения, что «совет директоров может принять решение», бла-бла-бла, не помогают. Кикнадзе хочет власти и не любит тренера. Но сам конфликт такой скучный! Еще Геркус заказывал Юрию Павловичу прощальную вечеринку, а ушел первым.

Блогерство Тугарева и тренера

Свобода слово – право, но любое право накладывает обязательства. Не все умеют публично выступать, а не умеешь – учись, прежде чем вредить. Яркие публичные выступления запасного футболиста «Локомотива» и их главного тренера одинаково озадачили, хотя не удивили. С Тугаревым все ясно – заявить, что врачи сами виноваты в низких зарплатах во время страшной пандемии не догадался бы даже Тарасов, а Дмитрий – великий интеллектуал. И Сёмину написали такой стыдный текст от его имени, что даже личным фанатам тренера лучше писульку не читать. Блогер Юрий Павлович точно разозлил руководство РЖД – подмочил репутацию коллектива.

Реакция на смерть Самохвалова

Страшно, когда в 22 года парень выходит на пробежку, оставив дома жену и маленького сына, и не возвращается живым. Страшно, что игрок «Казанки» — фарм-клуба «Локомотива», ушел настолько рано, соболезнования семье и близким Иннокентия. Но неприятно было увидеть, что горевали «Реал» и другие клубы, даже большие футбольные паблики – Самохвалов накануне смерти послал им видео, где попал мячом в детскую баскетбольную корзину, а «Локомотив» скорее испугался открытой прокуратурой проверки. Кикнадзе и компания не отреагировали на трагедию грамотно. Вопрос ведь сложный: законно ли разрешать футболистам с проблемами с сердцем в анамнезе играть? Теперь ответит прокуратура.

Отстраненность владельцев клуба

Классика жанра: у семи нянек дитя без глаза. Кто в доме хозяин? При всем статусе Сёмина, он не владелец «Локомотива». При всей пустой активности Кикнадзе – директора могут уволить в один день с Юрием Павловичем, ведь количество проколов зашкаливает. Даже выигрышный повод, вроде сокращения зарплат футболистов на время пандемии на 40 %, подать с пользой для клуба не смогли.

Во-первых, никто не опроверг информацию, что ряд игроков категорично отказались урезать оклады. Во-вторых, Чорлука укатил к семье на хорватский курорт, не выполнил задачи капитана на месте. В-третьих, Сёмин писал письма, что футболистов обижают. В-четвертых, Кикнадзе устроил грызню с теми, кто ткнул руководство клуба в странное безмолвие после смерти юного игрока «Казанки».

Разумеется, «Локомотив» должен был выйти с заявлениями о помощи молодой семье, соболезнованиях и внутреннем расследовании. Или юристы порекомендовали не спешить с компенсациями до суда, чтобы не было похоже на признание вины? В любом случае — ужас. Причем обратите внимание, что душным «Локомотив» остается почти весь сезон. Красивые поражения от «Ювентуса» и победы над «Байером» и «Зенитом» — светлые пятна, но за пределами поля происходит неточно нездоровое.

Судебные иски к бывшему руководству, публичные поиски нового главного тренера при живом действующем, который идет на втором месте, отсутствие контроля того, что несут игроки – а если клуб знает, что отдельные парни не шибко умные, то должен оговаривать условия публичных выступлений в контрактах. Одним словом, «Локомотив» ударили ниже пояса, репутация подмочена, а самое удивительное – ни успехи, ни скандалы не делают «железнодорожников» популярнее.

Миллиарды тратятся, а интерес к команде Сёмина не растет. Причина понятная – не самый привлекательный клуб, не самая яркая команда, хотя крепкая. Возможно, пора РЖД найти в своей структуре человека, который будет внимательно приглядывать за футбольной командой корпорации? Совет директоров набрали странно: там и люди Сёмина, и люди против Юрия Павловича. Кикнадзе хочет власти, но не мастер все контролировать. Отсюда вечные публичные перепалки.

Новый руководитель не сумел понравиться трибунам. А ведь даже Геркус, хотя с головы до пят «зенитовец», умудрился оставить титулы, по которым его в конечном итоге запомнят. При этом учтите, что ни Крыховяка, ни Сёмина, ни Гильерме, который пошел на мелочный шантаж ради нового контракта, ни Кикнадзе нельзя обвинить в ненависти к «Локомотиву» и желании навредить клубу.

Нет, среди них нет диверсантов, но много эгоистов. Нет прочности рельсов, по которым можно уверенно ехать в счастливое будущее. При этом непутево работают представители одного из самых богатых клубов. Даже элементарный повод не смогли обыграть. На официальном сайте клуба в сообщении пресс-службы о сокращении окладов на 40 % — приписали Чорлуке скучную тираду, никак не объяснили, куда пошли эти самые деньги.

Если они сэкономили пару миллионов евро корпорации с годовой выручкой в более чем два триллиона рублей, то это смешной ход. А вот если бы четко объяснили, что деньги нужны для поддержания работников клуба, или пойдут для больниц в Москве – стало бы понятно, что искренние, а не сделали то, что все, оставшись при своем мнение, как у Тугарева – что врачи «сидят на диване», поэтому мало зарабатывают.

Не видно грамотных шагов. Клуб может доставлять продукты фанатам-пенсионерам, может помогать врачам. Тот же Баринов лично помог московской больнице. Врач «Локомотива» Карлицкий ушел на фронт борьбы с коронавирусом – рискует здоровьем, но помогает людям. Примеры, как не казаться мелочными, скучными, эгоистичными и наглыми есть.

В целом «Локомотив» стал душным. Игра в ряде поединков ЛЧ , Кубке России и во многих матчах РПЛ была душной, если использовать сленговое значение слова. Публичные потуги Кикнадзе вышвырнуть из клуба Сёмина – смертельно скучные, грешно так беззубо валить титана. Фанатам никто не объяснил, почему должны не верить Юрию Павловичу – не совсем идеальному, но понятному, а доверять его оппоненту.

Или возьмите трансферы: раньше их делал профессиональный спортивный директор, а теперь он ушел, Сёмину запретили вмешиваться, а сами – не умеют. «Локомотив» разочаровал на разных уровнях. Прекрасно, что есть правильные поступки Баринова и Карлицкого, но это личные исключения. Жаль, но клуб лихорадит без четкого управления и настоящего, а не притворного единения.