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Черданцев о Николиче в «Локо»: «Пора ввести лимит на иностранных тренеров»

сегодня, 15:23

Известный телекомментатор Георгий Черданцев поделился мнением о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера «Локомотива» летом после истечения контракта Юрия Семина с клубом.

Кто такой Николич? Почему он должен занять одно из всего 16 хорошо оплачиваемых рабочих мест в России?

Я всегда был против лимита на футболистов-легионеров, но думаю, что пора ввести лимит на иностранных тренеров. Капелло, Адвокат – ок, это легенды, а что сделал в футболе Николич?

Николич возглавлял сербский «Партизан», венгерский «Фехервар», «Рад», «Войводину» и «Олимпию» из Любляны.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:11
Чердак продажная шкура, он всегда принимает выжидательную позу, ждёт и следит кто, что говорит и потом принимает сторону основного большинства а в итоге выкидывает какую-нибудь херню на его взгляд "умную", чердак как шалим только в квадоате.
makkie
makkie
сегодня в 15:54
Да знаем мы, как вы, комментаторы против иностранных тренеров - Черданцев, Журавель, Шмурнов... учить языки надо, а не на паспорт смотреть!
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 15:52
Белозеров в тихую с Мещеряковым кикнадзе и иже с ними , собрались тайно ав дрезине и убрали великого тренера , Юрия Павловича , 20 лет болею за Локо ,нет у этх людей совести , все русское поперек их горла ! Позор !
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:29
А Черданцев прав.

Полностью с ним согласен.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 15:25, ред.
Полностью солидарен с Черданцевым
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:24
Фигню полную городит...
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