Черданцев о Николиче в «Локо»: «Пора ввести лимит на иностранных тренеров»

Известный телекомментатор Георгий Черданцев поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера «Локомотива» летом после истечения контракта Юрия Семина с клубом.

Кто такой Николич? Почему он должен занять одно из всего 16 хорошо оплачиваемых рабочих мест в России?

Я всегда был против лимита на футболистов-легионеров, но думаю, что пора ввести лимит на иностранных тренеров. Капелло, Адвокат – ок, это легенды, а что сделал в футболе Николич?