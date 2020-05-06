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Евсеев: «Буква „Х“ моего алфавита… Без вариантов»

сегодня, 11:05

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Инстаграме продолжает вести футбольный алфавит. Сегодня 44-летний специалист дошёл до буквы «Х».

«Ломаю голову над буквой „Х“. Хабаровск?», — написал Евсеев на своей странице. Спустя несколько часов наставник «Уфы» наконец-то придумал ассоциацию: «Буква „Х“ моего алфавита… Без вариантов».

Напомним, что нецензурный вопль Евсеева во время прямой трансляции вошел в список самых знаменитых нецензурных выражений на телевидении.

Ранее Вадим Евсеев рассказал о том, кто сделал «Локомотив» успешным клубом в России.

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сегодня в 11:42
Можно из Озерова взять:
x...штанга!
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