Евсеев: «Буква „Х“ моего алфавита… Без вариантов»

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сегодня, 11:05

Главный тренер «Уфы» в своем Инстаграме продолжает вести футбольный алфавит. Сегодня 44-летний специалист дошёл до буквы «Х».

«Ломаю голову над буквой „Х“. Хабаровск?», — написал Евсеев на своей странице. Спустя несколько часов наставник «Уфы» наконец-то придумал ассоциацию: «Буква „Х“ моего алфавита… Без вариантов».

Напомним, что нецензурный вопль Евсеева во время прямой трансляции вошел в список самых знаменитых нецензурных выражений на телевидении.

Ранее Вадим Евсеев рассказал о том, кто сделал «Локомотив» успешным клубом в России.