Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал о своем положении во время приостановки футбольной деятельности из-за пандемии коронавируса.

С юридической точки зрения футбольное судейство — это наше хобби. Последняя запись в моей трудовой книжке сделана лет 10 назад, с тех пор она лежит у меня дома. Когда я начал судить высшую лигу, стало невозможно совмещать разъезды с постоянной работой. Ни один работодатель не будет связываться с сотрудником, который чаще отсутствует, чем присутствует.

От совета действующих судей Премьер-Лиги мы попросили РФС обратить внимание на финансовые проблемы арбитров. Если нет матчей, судья почти ничего не получает. А в ПФЛ вообще нет фиксированных платежей. Мы-то хотя бы на еду зарабатываем, а судьи ПФЛ с ноября не судят — у них вторая часть чемпионата из-за пандемии не стартовала. И РФС посчитал, что может помочь авансовыми платежами.