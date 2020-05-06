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Карасев: «С юридической точки зрения футбольное судейство — это наше хобби»

сегодня, 10:57

Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал о своем положении во время приостановки футбольной деятельности из-за пандемии коронавируса.

С юридической точки зрения футбольное судейство — это наше хобби. Последняя запись в моей трудовой книжке сделана лет 10 назад, с тех пор она лежит у меня дома. Когда я начал судить высшую лигу, стало невозможно совмещать разъезды с постоянной работой. Ни один работодатель не будет связываться с сотрудником, который чаще отсутствует, чем присутствует.

От совета действующих судей Премьер-Лиги мы попросили РФС обратить внимание на финансовые проблемы арбитров. Если нет матчей, судья почти ничего не получает. А в ПФЛ вообще нет фиксированных платежей. Мы-то хотя бы на еду зарабатываем, а судьи ПФЛ с ноября не судят — у них вторая часть чемпионата из-за пандемии не стартовала. И РФС посчитал, что может помочь авансовыми платежами.

Если РПЛ все-таки не возобновится, я смогу 2-3-4 месяца минимально обеспечить свою семью за счет накоплений. Но это я про себя, а ребятам в ФНЛ и ПФЛ, знаю, очень тяжело. Они полгода уже не судят и до старта нового чемпионата, про который тоже пока ничего не ясно, судить не будут. И это огромная проблема, ведь найти сейчас какую-то другую работу тоже непросто.

Ранее Сергей Карасев поделился мнением о том, как приостановка сезона в РПЛ может повлиять на судей.

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post-navigator
post-navigator
сегодня в 11:40
"На еду" они зарабатывает... ХОББИты от футбола...
Если так стоит вопрос - надо им ещё до матчей выдавать гречку.
И на матч не пускать, так как базовые потребности наших судей будут удовлетворены.
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