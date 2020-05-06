Агент Головина: «Приятно, что Сашу включают в число лучших игроков Франции»

Агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника «Монако» , прокомментировал включение игрока сборной России известным в прошлом французским игроком и тренером Луисом Фернандесом в символическую сборную французской Лиги 1 по итогам досрочно завершенного сезона.

Личные достижения никогда не были и не будут для Саши на первом месте. Он суперкомандный игрок, для него всегда и везде приоритетом является результат команды, будь то клуб или сборная.

Но, конечно, приятно, что он оказался в компании с такими футболистами как Мбаппе и Неймар. Это звезды первой величины. Тем более, что попадание в эту символическую сборную он заслужил своей игрой, своим трудом и работой.