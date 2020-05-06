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РПЛ может возобновиться в середине июня

сегодня, 19:02

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что турнир может возобновиться в середине июня.

Возобновление РПЛ 21 июня? Это тот вариант, над которым мы все эти три недели кропотливо работали. Мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряженную ситуацию с матчами еврокубков и матчами сборных — это оптимальный вариант.

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ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Тiпа Тралi-Валi (раскрыть)
сегодня в 19:36
Ага!
опять будет зенит смешить всю Россию в ЛЧ с бенфиками и лионами)хахахахах
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
сегодня в 19:34
Будя! Ахахахахахаа.
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
сегодня в 19:34
Поскорее бы закончить и Зениту взять трудовое золото.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 19:32
Как газпром скажет так и будя
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 19:26
Степан очнись,на дворе лето,сходи рыбку полови,за грибами в лес,картоху посади)) бросай это дело
Литейный 4
Литейный 4 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 19:21
Как там с посещаемостью ВЭБ арены, или Почта Арены? Тысяч 10 наберёте? Гыгыгы
serh62
serh62
сегодня в 19:20
а вот спорт-экспресс пишет обратное. хоть договорились бы что писать между собой.
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 19:19
доиграть чемпионат до конца года, со следующего сезона весна - осень. даже уефа им рекомендует перейти на старый формат сезона...
Литейный 4
Литейный 4 ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
сегодня в 19:18
Филл , ты такой предсказуемый. гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:17
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 19:16
    Он уже и так известен!
    Дюков все и так уже сделал для проекта!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 19:09
    Только доигрывать.

    В РПЛ не нужен кабинетный чемпион.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
    сегодня в 19:09
    Жаль что доигрывать будут без зрителей,всё таки это не полноценный футбол.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 19:08
    Хотелось бы... И надо доиграть сезон!!!
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 19:06
    Ждём 15 мая и решение РФС.
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 19:06, ред.
    Сусанин вон до сих пор не вышел, и ничего живём как-то ))
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 19:04
    21 июня?,мы ещё не выйдем на плато))).
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    сегодня в 19:03
    Ждёмс
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