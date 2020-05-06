РПЛ может возобновиться в середине июня

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что турнир может возобновиться в середине июня.
Возобновление РПЛ 21 июня? Это тот вариант, над которым мы все эти три недели кропотливо работали. Мы разрабатывали версию возобновления 21 июня и завершение чемпионата. Учитывая текущую напряженную ситуацию с матчами еврокубков и матчами сборных — это оптимальный вариант.
опять будет зенит смешить всю Россию в ЛЧ с бенфиками и лионами)хахахахах
опять будет зенит смешить всю Россию в ЛЧ с бенфиками и лионами)хахахахах
Дюков все и так уже сделал для проекта!
Дюков все и так уже сделал для проекта!
В РПЛ не нужен кабинетный чемпион.
В РПЛ не нужен кабинетный чемпион.