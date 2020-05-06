«Манчестер Сити» отказался продавать Сане «Баварии» за 40 млн евро

«Бавария» готова приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане за 40 миллионов евро.
«Горожане» не согласны с этой ценой. Английский клуб считает, что 24-летний футболист стоит значительно дороже. Если трансфер не состоится в ближайшее трансферное окно, то Сане может присоединиться к «Баварии» следующим летом на правах свободного агента после истечения контракта.
Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане.
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