Опасный номер. Наследник Джорджа, Эрика и Криштиану

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Череда совпадений не перестает быть лишь набором случайных происшествий, которые наш мозг соединяет, выстраивая теорию или формируя ложную закономерность. Но иные теории можно доказать на практике, и тогда получаете не совпадения, а правило.

Также из математики знаем – вероятность продолжения любой серии ниже, чем ее начала. А здесь речь о длительной череде совпадений. Фанаты «Манчестер Юнайтед» давно говорят о том, что после ухода Роналду прошло почти 11 лет, а великую «семерку» никто не вернул на пьедестал.

Понятно, что это лишь миф, но люди – суеверные, особенно в стрессовых ситуациях. Поэтому не удивительно, что среди футболистов много тех, кто верит в приметы. И в номера многие верят. В очень развитых странах, вроде Японии и Южной Кореи, есть тетрафобия – панически боятся цифры «4», из-за созвучия слова и иероглифа «смерть».

Конечно же, это иррациональный страх, ничем не подкрепленный – во всем мире есть четвертые этажи в зданиях, и там полно счастливых людей. Однако фобии существуют, как и предрассудки. А если говорим о «Манчестер Юнайтед», то смело можем заявить, ссылаясь на суеверных футболистов – теперь великая «семерка» приносит ее обладателю беду.

А раньше все было иначе. В 1963 году «семерка» оказалась на спине у североирландского крайнего форварда Джорджа Беста, и со временем техничный наглец завоевал сердца фанатов. Ушел из клуба рано – в 27 лет, поскольку примерным профессионалом не был, однако открыл путь к своеобразной династии.

Многие «семерки» в истории МЮ становились легендами клуба, а кто не становился – просто оказывался крепким футболистом, который заслуживал попытку заиграть под особенным для фанатов и истории легендарного клуба номером. Например, с восьмидесятых по середину девяностых под этим номером играл Брайан Робсон.

Не справился с задачей стать легендарной «семеркой» Пол Инс, но потом Фергюсон удачно поговорил по телефону и получил великого и ужасного – Эрика «Короля» Кантона. Француз пригодился на поле, сделал «Манчестер Юнайтед» главным клубом родившейся тогда АПЛ , а рядом с ним играл наследник для «семерки».

Под 28-м номером в заявке числился совсем юный Дэвид Бекхэм, который на поле в лиге в первом для Эрика сезоне не выходил, но позже занял позицию справа в атаке и носил «семерку», как подобает игроку МЮ . Завершение истории Дэвида в родном клубе многие знают – прилетело бутсой в бровь от Фергюсона, но игрок был нерядовым.

После Бекхэма «семерку» даже побаивались брать. Например, в 2003 году новичок «дьяволов» из Португалии просил себе скромный 28-й номер. Но Алекс Фергюсон запретил Роналду брать майку для резервиста и сразу предложил «семерку» в качестве мотивации. Как знаете, Криштиану заиграл на мировом уровне, выиграл многое и сделал себе имя в АПЛ .

Но вот после его ухода в «Реал» началась чертовщина. Не сказать, что в истории МЮ не было отрезков, когда легендарный номер доставался средним игрокам, однако Бест сделал все, чтобы «семерка» была легендарной, а откровенных неудач сериями раньше не было. Особенно сериями, где промахи на счету очень крутых футболистов.

«Семерку» получали в награду легендарные Стайл и Лоу, ее отдавали, как в случае с Роналду, талантам – Ли Шарпу, что играл круто, но не поднялся в один ряд с перечисленными легендами МЮ . Канчельскис имел опыт игры под легендарной «семеркой» в Манчестере на определенном отрезке карьеры, хотя чаще выходил под 14-м.

А вот после ухода Криштиану Роналду началась черная полоса в поисках нового лидера под знаковым для фанатов номером. Например, Майкл Оуэн попал в МЮ , предав родной «Ливерпуль» — не заиграл за исторических врагов так, как следует обладателю «Золотого мяча», травмы тоже мешали, но форму, как в молодости, не набрал.

Тогда как юный Антонио Валенсия учел опыт коллег, забегал удачнее, когда отказался от «семерки» в пользу менее мистического номера. Анхель Ди Мария, хотя он приехал из «Реала» за огромные деньги, до сих пор, если по телевизору на базе ПСЖ или в отеле накануне матча играет «Манчестер Юнайтед», просит переключить телевизор.

Аргентинец не хочет даже вспоминать о главной карьерной неудаче, а его жена Хорхелина Кардосо просто уничтожила город и его жителей в пламенном спиче:

Я не хотела в Манчестер, потому что дружу с Джанниной Марадоной – бывшей женой Агуэро, и мы прилетали к ним из Мадрида в гости. Это было ужасно! Манчестер – дыра. Когда мы вернулись в Мадрид, я сказала Анхелю: «Поезжай в любую страну, кроме Англии!» А через год мы очутились в Манчестере. Мне не нравилось абсолютно всё. Женщины – бледные и странные. Незнакомцы на улицах выглядят так, словно попытаются тебя убить. Еда – невыносимая. У девушек такой макияж, словно у куклы.

Справедливости ради, Манчестер точно не Париж, не Милан и не Мадрид, но нелюбовь к родине МЮ у многих игроков, и не только из-за предпочтений их модных жен. Депай в Англии не заиграл, хотя в «Лионе» был хорош до травмы. Наконец, Алексис Санчес стал символом того, насколько далеко зашла «черная серия».

«Юнайтед» отдает миллионы фунтов стерлингов бесполезному для команды человеку, причем в нынешних условиях его еще и никуда не получится сплавить. Придется терпеть чилийца до конца контракта – еще два года осталось, а крайний нападающий явно не рвется играть в футбол, ведь даже у Конте не справился и не заискрил мастерством, как раньше.

Почти одиннадцать лет фанаты «Манчестер Юнайтед» ждут появления сверхновой на небосводе – легендарную «семерку». И этот разговор не случаен, ведь могут получить такого футболиста. Клопп хватит Санчо, «Челси» присматривался к вингеру сборной Англии и «Боруссии» Д. «Манчестер Сити», наверное, уже пожалел, что отдал немцам игрока, что вырос в цене до 100 млн евро.

И хотя такую сумму многие эксперты считают завышенной – слишком юный парень, лишнее давление лишь помешает, вы знаете Вудворда. Эд не заплатил за Холанда, поскольку пожалел комиссионные Райоле и отцу Эрлинга – эти мужчины вправду просили огромные деньги, но отдаст сто миллионов евро «Боруссии» Д, чтобы летом у «Манчестер Юнайтед» появился талантливый правый вингер.

«Семерку» Санчо тоже обещали, ведь предложить гарантированное место в Лиге чемпионов ему пока не смогут. Джейдон – крутой малый, в Бундеслиге жжет – от 0.13 гола за полный матч поднялся до 0.70, а по ассистам вообще из 0.53 забрался на высоту 0.75, однако дома ему будет чуть сложнее. Но если кто и похож в двадцать лет на парня, что прервет «черную полосу», то это именно Джейдон.

Команда у Сульшера молодая, лидеры ей будут нужны. Особенно если уедет Погба, который претендует на роль, но не тащит МЮ вверх. Англичанин не может быть опытным в силу возраста, но это уже игрок твердой основы «Боруссии» Д. Интересно будет посмотреть на новую «семерку» «Манчестер Юнайтед», и все идет к тому, что ею станет именно Санчо. Справится ли? Вопрос открытый, но если хватит мастерства, трудоспособности и везения, то не повторит путь Оуэна, Ди Марии, Депая и Санчеса.

Санчо похож на игрока, который подойдет МЮ тактически – классический крайний атакующий игрок, у него есть скорость и наглость, техника и высокая результативность. Пусть воспитанник «Сити», но в первом составе не играл – вряд ли будут проблемы с фанатами МЮ . Санчо готов к возвращению домой, а Сульшеру нужна широкая линия атаки и основной правый вингер, ведь пока такого человека в составе нет. Зато будет, если «Боруссия» Д получит огромные деньги.