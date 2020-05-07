Джеррард: «Во время паузы мы уделяем много времени анализу игроков»

Главный тренер «Рейнджерс» поделился мыслями о плюсах вынужденной паузы в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Мы понимаем ситуацию и кризис, в котором мы находимся, поэтому мы должны быть терпеливы, при этом хотим вернуться к нашей работе и снова играть в футбол, закончить сезон в идеальном положении.

Поскольку у нас так много свободного времени дома, это была очень хорошая возможность для сотрудников сделать списки трансферных целей. Мы всегда анализируем игроков, это должно происходить всегда, не только накануне трансферных окон. Мы постоянно следим за игроками и анализируем свою собственную команду, где можем ее улучшить и где она сама может стать лучше.