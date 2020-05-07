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Фред: «Первый сезон в МЮ я провёл ужасно. Этому способствовал ряд факторов»

сегодня, 07:55

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о причинах неудачного дебютного сезона в английском клубе.

Полагаю, первый сезон оказался очень сложным для меня. Я проходил процесс адаптации, также имели место другие личные моменты, происходившие в моей жизни, например, рождение сына.

Так что я полагаю, совокупность нескольких причин привела к тому, что я провёл ужасный первый сезон.

Несомненно, теперь я уже адаптировался во всех смыслах. Я уже имел счастье провести несколько хороших матчей и возможность как следует поиграть. Это также сыграло мне на руку. Я очень доволен этим сезоном.

Теперь я играю хорошо и надеюсь, что смогу сохранить этот импульс к моменту возможного возобновления сезона. Я просто хочу делать всё возможное для клуба, стараясь играть ключевую роль в команде.

Ранее Фред выразил уверенность в том, что нынешний наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер станет великим тренером.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:46
Неудачно выбрал клуб.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:57
Посмотрим как ты адаптировался.
beefs
beefs
сегодня в 07:57
адаптация проходит сложно
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