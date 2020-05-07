Фред: «Первый сезон в МЮ я провёл ужасно. Этому способствовал ряд факторов»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о причинах неудачного дебютного сезона в английском клубе.

Полагаю, первый сезон оказался очень сложным для меня. Я проходил процесс адаптации, также имели место другие личные моменты, происходившие в моей жизни, например, рождение сына.

Так что я полагаю, совокупность нескольких причин привела к тому, что я провёл ужасный первый сезон.

Несомненно, теперь я уже адаптировался во всех смыслах. Я уже имел счастье провести несколько хороших матчей и возможность как следует поиграть. Это также сыграло мне на руку. Я очень доволен этим сезоном.

Теперь я играю хорошо и надеюсь, что смогу сохранить этот импульс к моменту возможного возобновления сезона. Я просто хочу делать всё возможное для клуба, стараясь играть ключевую роль в команде.