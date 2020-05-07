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Одриосола: «Зидан не хотел, чтобы я уходил в „Баварию“»

сегодня, 08:30

Защитник «Реала» Альваро Одриосола, выступающий на правах аренды в «Баварии», рассказал о своих планах на будущее.

Первым человеком, которого я хотел оповестить о предложении «Баварии», был Зидан. Я много говорил с ним об этом. Зидан не хотел, чтобы я уходил, но он все прекрасно понимал. Поэтому я должен поблагодарить его за то, что он больше думал обо мне, чем о себе.

Я очень спокоен и уверен в себе на 100%. Нет времени сожалеть, потому что футбол постоянно дает вам возможность реабилитироваться. Остается последняя и решающая треть сезона с матчами Бундеслиги, Лиги чемпионов и Кубка Германии. Я знаю, в чем секрет — нам нужно хорошо работать и иметь настойчивость.

Сейчас я так же мечтаю о том, чтобы добиться успеха в Мадриде. Не сомневаюсь, что мое время придет.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:56
Зря ушёл.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:47
У Зидана слишком большой выбор игроков, кем то приходится жертвовать.
beefs
beefs
сегодня в 08:30
а чего же все таки ушел
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