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Эррера: «Я не хотел покидать МЮ в прошлом году»

сегодня, 08:10

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера поделился мыслями о своем уходе из «Манчестер Юнайтед» в прошлом году.

Оглядываясь назад, могу сказать, что не хотел покидать МЮ в прошлом году.

У меня были разногласия с советом директоров МЮ, но я уважаю их. Я их очень уважаю. Они делают многое для «Манчестер Юнайтед», и я не согласен с людьми, которые говорят, что они не делают ничего. Они действительно страдают, когда дела идут не очень хорошо, и они борются за то, чтобы вернуть славу «Манчестер Юнайтед».

У меня были отличные отношения с Эдом Вудвордом и владельцами, так что мне не на что жаловаться.

Также Андер коснулся ситуации с досрочным завершением нынешнего сезона. 

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beefs
beefs
сегодня в 08:26
все хорошо, только клубу оказался не нужен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:26
Хотел-не хотел. Чё теперь рассуждать то?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:11
Что теперь об этом говорить. Ушел и ушел.
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