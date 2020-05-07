Эррера: «Я не хотел покидать МЮ в прошлом году»

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера поделился мыслями о своем уходе из «Манчестер Юнайтед» в прошлом году.
Оглядываясь назад, могу сказать, что не хотел покидать МЮ в прошлом году.
У меня были разногласия с советом директоров МЮ, но я уважаю их. Я их очень уважаю. Они делают многое для «Манчестер Юнайтед», и я не согласен с людьми, которые говорят, что они не делают ничего. Они действительно страдают, когда дела идут не очень хорошо, и они борются за то, чтобы вернуть славу «Манчестер Юнайтед».
У меня были отличные отношения с Эдом Вудвордом и владельцами, так что мне не на что жаловаться.
Также Андер коснулся ситуации с досрочным завершением нынешнего сезона.